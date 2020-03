Google lancia Camera Go: app di foto su Android Go

Matteo Tontini,

Google ha presentato una nuova app, Camera Go, per tutti i dispositivi che girano su Android Go, sistema operativo uscito due anni fa come versione più snella di Android (progettato, in poche parole, per gli smartphone di fascia bassa).

A oggi, sono oltre 100 milioni i dispositivi che si poggiano su Android Go e, sebbene Google avesse creato versioni di Gmail, YouTube e altri servizi chiave per il suo sistema operativo “leggero”, si sentiva la mancanza di un’applicazione dedicata alla fotocamera. Di seguito è possibile dare un’occhiata al video pubblicato per presentare l’app.

La nuova app Camera Go ha un’interfaccia semplice e intuitiva, essendo progettata per le persone che utilizzano uno smartphone per la prima volta. Google rimane fedele agli obiettivi di Android Go consentendo agli utenti di non preoccuparsi dello spazio di archiviazione mentre utilizzano Camera Go. L’app monitorerà lo spazio per foto o video rimasto e suggerirà modi per liberarlo, qualora fosse necessario. Arpit Midha, lead product manager per Android, ha così descritto il nuovo servizio:

L’app Camera Go è profondamente integrata nel sistema operativo del telefono, non è solo un filtro fotografico.

L’interfaccia utente, inoltre, non solo sarà alla portata di tutti ma godrà di un’ottima velocità di esecuzione delle varie funzioni integrate. A quanto pare, Google ha persino aggiunto una modalità Ritratto alla nuova applicazione, per garantire una profondità di campo negli scatti anche su dispositivi low-cost. Il primo dispositivo Android Go dotato della nuova app Camera Go sarà il Nokia 1.3 di HMD, disponibile ad aprile al prezzo di 95 euro.