HMD Global annuncia Nokia 8.3 5G, 5.3 e 1.3

Luca Colantuoni,

HMD Global ha annunciato tre nuovi smartphone Android durante un evento trasmesso in streaming su YouTube. Questi dispositivi dovevano essere presentati al Mobile World Congress 2020 di Barcellona, ma la manifestazione è stata cancellata a causa della diffusione del Coronavirus. Il modello più interessante è senza dubbio il Nokia 8.3 5G, primo smartphone 5G del produttore finlandese. Gli altri due sono i Nokia 5.3 e Nokia 1.3. Svelato anche il feature phone Nokia 5310.

Nokia 8.3 5G

Il Nokia 8.3 5G possiede un PureDisplay da 6,81 pollici con risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel), supporto HDR10 e un foro nell’angolo superiore sinistro in corrispondenza della fotocamera frontale da 24 megapixel. La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 765G, abbinato ad un modem 5G SA/NSA, 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD. La PureView Quad Camera posteriore con ottiche Zeiss ha un layout circolare. Il produttore ha scelto sensori da 64, 12, 2 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare, macro e profondità).

Queste sono le rimanenti specifiche: connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, LTE e 5G, lettore di impronte digitali laterale (sotto il pulsante di accensione), jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C, pulsante per Google Assistant e batteria da 4.500 mAh. Il sistema operativo è Android 10. Lo smartphone (colore Polar Night) sarà disponibile in estate. I prezzi sono 599 euro (6GB+64GB) e 699 euro (8GB+128GB).

Nokia 5.3

Il Nokia 5.3 ha uno schermo da 6,55 pollici con risoluzione HD+ (1600×720 pixel) e un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel. La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 655, 3/4/6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, slot microSD, quad camera posteriore con sensori da 13, 5, 2 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare, macro e profondità), connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE (dual SIM).

Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro, jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C, pulsante per Google Assistant e batteria da 4.000 mAh. Il sistema operativo è Android 10. Lo smartphone sarà disponibile da maggio nei colori Cyan, Sand e Charcoal. Il prezzo è 219 euro.

Nokia 1.3

Il Nokia 1.3 ha uno schermo da 5,71 pollici con risoluzione HD+ (1520×720 pixel) e un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 5 megapixel. La dotazione hardware comprende il processore quad core Snapdragon 215, 1 GB di RAM, 16 GB di storage, slot microSD, fotocamera posteriore da 8 megapixel, connettività WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM).

Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, porta micro USB 2.0, pulsante per Google Assistant e batteria rimovibile da 3.000 mAh. Il sistema operativo è Android 10 (Go Edition). Il Nokia 1.3 è il primo smartphone con app Camera Go. Sarà disponibile da maggio nei colori Cyan, Sand e Charcoal. Il prezzo è 109 euro.

Nokia 5310

Il Nokia 5310 è la versione moderna del Nokia 5310 Xpress Music. Il feature phone ha uno schermo da 2,4 pollici con risoluzione QVGA, processore MediaTek MT6260A, 8 MB di RAM, 16 MB di storage, slot microSD, fotocamera posteriore VGA, jack audio da 3,5 millimetri, connettività Bluetooth 3.0 e GSM 900/1800, porta micro USB e batteria rimovibile da 1.200 mAh.

Il sistema operativo è Nokia Series 30+. Il Nokia 5310 sarà disponibile da maggio nei colori White/Red e Black/Red. Il prezzo è 49 euro.