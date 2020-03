Microsoft annuncia le DirectX 12 Ultimate

Luca Colantuoni,

Microsoft ha annunciato una nuova versione della famosa collezione di API grafiche utilizzate per lo sviluppo dei videogiochi. DirectX 12 Ultimate include le funzionalità sulle quali l’azienda di Redmond e i suoi partner (AMD e NVIDIA in particolare) hanno lavorato negli ultimi anni. Si tratta di tecnologie che verranno utilizzate nelle prossime GPU e nelle future console (Xbox One X e PS5).

L’obiettivo principale delle DirectX 12 Ultimate è unificare le funzionalità disponibili su PC con quelle della Xbox One X. La presenza del logo sulle future schede video (visibile nell’immagine in evidenza) e sulla console indica che sono supportate tutte le nuove tecnologie grafiche. Alcune di esse sono già supportate dalle NVIDIA GeForce RTX e saranno presto disponibili per le GPU AMD Radeon basate sull’architettura RDNA 2. Le novità rispetto alla precedente versione sono DirectX Raytracing (DXR) 1.1, Variable Rate Shading (VRS), Mesh Shaders e Sampler Feedback.

Il DirectX Raytracing era già disponibile nella versione precedente. Si tratta di una tecnica che simula il percorso della luce nella scena per consentire la visualizzazione realistica di effetti (illuminazione, ombre e riflessioni) in precedenza possibili solo nel settore cinematografico. Con la versione 1.1 è stata semplificata l’implementazione nei giochi da parte degli sviluppatori.

Il Variable Rate Shading permette invece di effettuare il rendering di alcune parti della scena con un diverso livello di qualità. Ciò comporta una diminuzione del carico di lavoro per la GPU e un aumento delle prestazioni. Con Mesh Skhaders è possibile incrementare il dettaglio grafico senza ridurre le prestazioni. Sampler Feedback, infine, migliorare la qualità visuale e ridurre il tempo di caricamento, riutilizzando i calcoli effettuati per i precedenti frame. Le DirectX 12 Ultimate verranno incluse in Windows 10 2004, noto anche come Windows 10 20H1 o Windows 10 May 2020 Update.