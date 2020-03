Coronavirus: Google apre il portale Insegna da casa

Luca Colantuoni,

A causa dell’emergenza Coronavirus (Covid-19) sono state chiuse scuole e università in molti paesi, quindi insegnanti e studenti hanno iniziato ad utilizzare varie soluzioni software per la didattica a distanza, una della quali è G Suite for Education. L’azienda di Mountain View ha ora aperto il portale Insegna da casa che raccoglie le informazioni e gli strumenti necessari.

L’iniziativa è stata avviata con la collaborazione dell’Istituto per le Tecnologie dell’Informazione nell’Educazione dell’UNESCO e altri partner del settore educativo. Il portale raccoglie tutte le informazioni e gli strumenti di Google for Education che consentono agli insegnanti di effettuare lezioni a distanza. Insegnare da casa richiede un approccio differente dall’insegnamento in classe, quindi Google fornisce numerosi suggerimenti che semplificano il passaggio alla nuova modalità. Sul sito sono presenti tutorial per ogni servizio e un toolkit con le istruzioni dettagliate.

Gli insegnanti possono trovare spiegazioni su Classroom, il servizio che permette di creare classi virtuali, assegnare i compiti, promuovere la partecipazione degli studenti con domande e commenti, registrare la lezione per una visione offline. Altro servizio importante è Hangouts Meet che consente di avviare una riunione video con sottotitoli automatici. Alcune funzionalità avanzate (videochiamate fino a 250 partecipanti, streaming live fino a 100.000 utenti e il salvataggio meeting su Google Drive) sono gratuite fino al 1 luglio 2020.

Altri tutorial riguardano Google Drive, Gmail, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Sites, Calendar, Gruppi, Jamboard e Hangouts Chat. La G Suite for Education ha una pagina dedicata sul sito del Ministero dell’Istruzione, dove è spiegata la procedura per la registrazione della scuola.