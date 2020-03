YouTube Music, arrivano i testi per iOS e Android

Eleonora Busi,

Novità per tutti gli utenti di YouTube Music: è disponibile ora la possibilità di leggere i testi mentre ascoltano un brano sulla piattaforma, per ora esclusivamente tramite app iOS oppure Android. Per visualizzare i testi, è sufficiente aprire il brano a cui si è interessati e toccare il pulsante “i” sul lato sinistro dello schermo. I testi verranno poi visualizzati sotto la barra di progressione della canzone.

YouTube non è la prima ad avere avuto questa idea. Anche Apple Music e Spotify possono visualizzare i testi durante la riproduzione di un brano e, in alcuni casi, le parole avanzano in tempo reale rispetto alla canzone. Al momento, tutti i testi introdotti da YouTube Music sono statici, perciò è necessario scorrere manualmente per seguire la musica.

Pare, in ogni caso, che la nuova funzionalità non sia supportata con tutti i brani. YouTube ha dichiarato di ricevere quotidianamente testi aggiornati dal portale LyricFind che verranno man mano aggiunti, ma non ha specificato una finestra temporale in cui verranno aggiunti. Al momento, inoltre, la funzione dei testi non è supportata nel web player di YouTube Music: tuttavia, la società ha dichiarato di stare lavorando per introdurla anche per gli utenti desktop.

Lo scorso mese, YouTube Music ha aggiunto anche la possibilità di caricare i propri brani, supportata solo dalla versione web, che possono essere ascoltati anche offline e in background senza acquistare la versione Premium (9,99 euro al mese senza pubblicità).