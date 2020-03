Google Podcasts sbarca su iOS, redesign su Android

Eleonora Busi,

Già da qualche mese, Google aveva in programma un redesign della propria app Podcasts. Recentemente si è però scoperto che si tratta più di un semplice aggiornamento: il gigante di Mountain View ha infatti rilasciato la sua prima versione di Podcats per iOS, in grado di sincronizzarsi su qualsiasi dispositivo.

Il lancio sui dispositivi Apple è solo la vetrina di un redesign più ampio delle versioni per Android e web, destinata ad aiutare gli utenti a trovare nuovi spettacoli da ascoltare e a soddisfare la loro curiosità riguardo certe tematiche affrontate negli spettacoli stessi.

Il layout rinnovato è diviso nelle sezioni Home, Esplora e Attività. Il primo, Home, consente di accedere rapidamente agli show a cui si è iscritti; una volta scelto l’episodio, persone che ne fanno parte e argomenti toccati compariranno e toccandoli si verrà reindirizzati ad una ricerca Google.

La scheda Esplora è fondamentale per trovare spettacoli basati su categorie, popolarità e consigliati in base ai propri gusti. Attività, infine, mostra cronologia di ascolto, la coda e i download automatici. Google sta rilasciando in queste ore l’aggiornamento per Android, mentre per iOS l’applicazione è già disponibile su App Store. Per quanto riguarda il redesign della parte web, Google ha annunciato che verrà aggiunto un supporto per le iscrizioni ai podcast.