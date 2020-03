Huawei P40 Series, Kirin 990 5G e Ultra Vision Camera

Luca Colantuoni,

Huawei ha annunciato ufficialmente la nuova serie P40 durante un evento trasmesso in streaming. Dopo aver mostrato le novità in campo fotografico introdotte a partire dal P9, il CEO Richard Yu ha svelato i tre nuovi smartphone: P40, P40 Pro e P40 Pro+. La principale differenza è rappresentata dal numero di fotocamere posteriori.

Huawei P40 Pro+

Il P40 Pro+ è il modello più avanzato della serie. Lo smartphone possiede una cover in ceramica (Nano-Tech Ceramic) con elevata resistenza ai graffi, lucida come il diamante e dura come lo zaffiro. Huawei ha utilizzato il nuovo Quad-Curve Overflow Display con una curvatura su quattro lati. Lo schermo OLED ha una diagonale di 6,58 pollici, una risoluzione full HD+ (2640×1200 pixel) e refresh rate di 90 Hz. La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Kirin 990 5G, 12 GB di RAM e 512 GB di storage, espandibili con schede nanoSD fino a 256 GB.

Il sistema Ultra Vision Leica Camera del P40 Pro+ è composto da cinque fotocamere con sensori da 50, 40, 8 e 8 megapixel (standard, ultra grandangolare, tele con zoom ottico 10x a periscopio e tele con zoom ottico 3x tradizionale), ai quali si aggiunge un sensore ToF (Time-of-Flight). Per la doppia fotocamera frontale in-display è stato scelto un sensore da 32 megapixel, affiancato da un sensore IR Depth.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC, LTE e 5G SA/NSA con supporto dual SIM + eSIM. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, la porta USB Type-C e la batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 40 Watt (via cavo e wireless). Il sistema operativo è Android 10 (open source) con EMUI 10.1 e Huawei Mobile Services. Il prezzo non è stato comunicato.

Huawei P40 Pro

Il P40 Pro condivide quasi tutte le specifiche del modello Plus, ma possiede una cover in vetro e integra 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Invece del teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 10x c’è un teleobiettivo da 12 megapixel con zoom ottico 5x. La batteria ha una capacità di 4.200 mAh. Sarà disponibile dal 7 aprile al prezzo di 1.049,90 euro.

Huawei P40

Il P40 è infine il modello base con schermo flat OLED da 6,1 pollici (2340×1200 pixel, 60 Hz), 8 GB di RAM, 128 GB di storage, tre fotocamere posteriori da 50, 16 e 8 megapixel (standard, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x), batteria da 3.800 mAh con ricarica rapida da 22,5 Watt. Sarà disponibile dal 7 aprile al prezzo di 799,90 euro.