iPhone 15 256 GB al PREZZO MIGLIORE: follia di eBay da COGLIERE ORA

Se stai cercando un nuovo smartphone e vuoi affidarti alla potenza di Apple, allora l’ultima promo di eBay sembra fatta proprio per te. Se ti affretti, solo oggi puoi fare tuo l’iPhone 15 nella versione da 256 GB al prezzo migliore di sempre. Lo trovi infatti con uno sconto del 18%, che fa scendere il costo finale a soli 839,90 euro. Nella colorazione Black e con la consegna gratuita in 4 giorni, è l’affare che stavi sognando. Fatti furbo e compralo ora, ad un prezzo così non puoi non prenderlo in considerazione.

iPhone 15: memoria infinita e potenza senza precedenti

Questo iPhone 15 è lo smartphone che saprà soddisfare ogni tua minima aspettativa. eBay ha deciso di fare le cose in grande mettendolo in promo, dunque non puoi fartelo sfuggire. Avrai a tua disposizione il miglior telefono sulla piazza, che si presenta con un display Super Retina XDR OLED all-screen da 6,1 pollici con risoluzione di 2556×1179 pixel. Il sistema operativo è iOS aggiornato all’ultima versione, in attesa del prossimo major update di settembre. E tutto viene fatto girare dal potente processore, un A16 Bionic senza precedenti.

A livello di comparto fotografico, avrai a tua disposizione un sensore principale da 48 MP + teleobiettivo 2x da 12 MP. Frontalmente c’è invece un sensore da 12 MP perfetto per scattare selfie ed effettuare videochiamate. Delle dimensioni di 147,6 x 71,6 x 7,8 mm e dal peso di 71g, è l’ideale per poterlo portare sempre con te. Godendo dell’intramontabile design e dell’eleganza che solo l’OEM di Cupertino ha da offrire. Segnaliamo infine la presenza del FaceID per il riconoscimento del volto tramite fotocamere TrueDepth e del rating IP68 per la protezione da schizzi e polvere.

Compralo subito con lo sconto shock, è un’offerta che non troverai più.

