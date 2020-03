Catalogo Sky e NOW TV: serie e film aprile 2020

Matteo Tontini,

Sky aggiorna il proprio catalogo ad aprile 2020, introducendo nuovi film e show televisivi (molti dei quali disponibili anche sulla piattaforma streaming NOW TV). Dal punto di vista seriale, a dire il vero, la qualità dei contenuti non sarà eccessivamente elevata, ma gli abbonati potranno contare su tante nuove pellicole degne di nota.

Tra le serie TV in arrivo vale la pena giusto citare la produzione originale Diavoli e la terza stagione di Babylon Berlin, mentre tra i film si possono menzionare Martin Eden, Fire Squad – Incubo di fuoco e Il testimone invisibile (quest’ultimo su Mediaset Premium). Val la pena sottolineare che l’esperienza definitiva è offerta da Sky Q e che gli abbonati possono usufruire anche del servizio Sky Go in base all’abbonamento sottoscritto. Di seguito è possibile dare un’occhiata all’elenco dei titoli in uscita ad aprile 2020.

Catalogo Sky e NOW TV: uscite di aprile 2020

1 aprile

Vita segreta di Maria Capasso (film): Maria, per mantenere la famiglia a fonte della grave malattia che ha colpito il marito, inizia a lavorare per il ricco Gennaro, che, convintola a trafficare droga, la trascina in un vortice criminale.

Babylon Berlin 3 (serie TV): Terza stagione della serie ambientata nella Berlino degli anni ’20, in cui il commissario Gereon Rath indaga su una serie di casi difficili insieme al collega Bruno Wolter. Insieme si misurano con i sinistri eventi che precedono l’avvento del Nazismo in Germania.

2 aprile

Fire Squad – Incubo di fuoco (film): Basata su fatti realmente accaduti, la pellicola racconta la vicenda di un gruppo di pompieri che combatterono per spegnere l’incendio di Yarnell Hill, avvenuto in Arizona nel 2013, in cui persero la vita 19 membri del gruppo.

3 aprile

Il Testimone Invisibile (film – Mediaset Premium): Con protagonisti Riccardo Scamarcio, Miriam Leone, Fabrizio Bentivoglio e Maria Paiato, la pellicola è il remake del film spagnolo del 2016 Contrattempo.

Arrow 8 (serie TV – Mediaset Premium): Ottava e ultima stagione dello show, in cui Oliver Queen sarà costretto a ripercorrere gli anni trascorsi nei panni di Green Arrow.

6 aprile

Tutta un’altra vita (film): Gianni, tassista romano la cui vita è prigioniera di una tediosa routine, si impossessa temporaneamente di una lussuosa villa, dando una svolta, fasulla, alla propria esistenza. I proprietari dell’immobile, però, si fanno vivi.

The Sinner 3 (serie TV – Mediaset Premium): Terza stagione dello show che segue le vicende del detective Harry Ambrose tornato nella propria città natale per valutare un crimine sconvolgente e straziante: un ragazzino di 11 anni ha ucciso i propri genitori senza alcun motivo apparente.

8 aprile

Martin Eden (film): Martin Eden, giovane marinaio di modeste origini, venuto a contatto con il mondo della borghesia napoletana, decide di studiare e diventare uno scrittore. Ulteriori incontri gli faranno conosce il turbinio della vita politica del suo secolo.

9 aprile

Resta con me (film): Un violento uragano distrugge il veliero sul quale viaggiano Tami e Richard. A causa delle gravi ferite riportate, la donna è costretta a prendere il comando dell’imbarcazione e salvare entrambi.

Polaroid (film): La solitaria liceale Bird Fitcher trova una vecchia macchina fotografica Polaroid che ospita segreti oscuri e inquietanti misteri. La giovane si rende presto conto di avere per le mani un tragico strumento di morte.

12 aprile

The Goldbergs 7 (serie TV – Mediaset Premium): Settima stagione dello show che segue le vicende di una famiglia americana degli anni ’80 in cui il piccolo Adam registra con una videocamera le giornate dei propri parenti.

Il giorno più bello del mondo (film): Un inaspettato lascito da parte di un lontano zio, accende nel piccolo impresario teatrale Arturo la speranza di sanare i suoi debiti, ma l’eredità non è la cifra astronomica che lui crede, bensì due bambini, Rebecca e Gioele. Sconfortato, Arturo inizia la convivenza burrascosa con i due, ma un giorno scopre che Gioele ha un potere straordinario: è in grado di fare magie.

13 aprile

L’immortale (film): Spin-off della serie televisiva Gomorra – La serie, racconta le vicende di Ciro Di Marzio.

17 aprile

Diavoli (Miniserie): Massimo è un italiano che si è guadagnato un posto nell’alta finanza internazionale grazie agli insegnamenti del suo mentore, Dominic, CEO della prestigiosa New York-London Investment Bank. Ben presto Massimo si trova coinvolto in una guerra finanziaria che colpisce l’Europa, e dovrà scegliere se allearsi con Dominic o combatterlo.

20 aprile

Mio fratello rincorre i dinosauri (film): La relazione di Jack con il fratello Gio, portatore di Sindrome di Down, si sviluppa nel corso degli anni attraversando fanciullezza e adolescenza.Girls 4 (serie TV): Quarta stagione della serie che segue le vicende di quattro amiche che stanno cercando di costruirsi una vita dopo essersi trasferite a New York.

22 aprile

Magnum, P.I. 2 (serie TV): Seconda stagione della serie che racconta le avventure di Thomas S. Magnum, un investigatore privato che vive alle Hawaii nella dépendance di una lussuosa villa sull’isola di Oahu.

26 aprile

Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre (film): Red, Chuck, Bomb, Grande Aquila e tutti gli abitanti di Bird Island si vedono costretti ad una alleanza con i loro nemici giurati, i maiali verdi di Re Barbafangosa, per combattere un pericoloso nemico comune.

27 aprile

Rambo: Last Blood (film): Rambo si è ritirato a vita privata in Arizona. Quando però riceve la notizia che una giovane a lui legata, dopo aver attraversato il confine con il Messico per andare a una festa, è stata rapita, decide di andare nella sua ricerca.

Girls 5 (serie TV): Quinta stagione della serie che segue le vicende di quattro amiche che stanno cercando di costruirsi una vita dopo essersi trasferite a New York.