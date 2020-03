Samsung Galaxy A71 e A51 anche in versione 5G?

Luca Colantuoni,

I Galaxy A51 e A71 sono stati i primi due modelli della nuova serie. In base alle informazioni apparse online, Samsung dovrebbe annunciare le corrispondenti versioni 5G. La principale differenza sarà ovviamente il processore, in quanto quelli utilizzati nelle versioni LTE non supportano un modem 5G.

Secondo quanto riportato sul sito della TENAA, l’ente certificatore cinese, il Galaxy A71 5G integrerà il processore octa core Exynos 980 con modem 5G integrato. Lo stesso SoC dovrebbe trovare posto nel Galaxy A51 5G, in base a quanto scoperto nel database di Geekbench. Per quanto riguarda la qualità costruttiva è probabile l’uso dell’alluminio, invece della plastica (Glasstic) dei modelli LTE. Come si può vedere nell’immagine in evidenza, la cover è satinata e con doppia tonalità (metà superiore opaca e metà inferiore lucida).

Solitamente la presenza del modem 5G incide sull’autonomia, quindi i produttori incrementano la capacità della batteria. Invece sembra che quella del Galaxy A71 5G sia di 4.370 mAh, inferiori ai 4.500 mAh della batteria del Galaxy A71. Per il Galaxy A51 5G si prevede invece la stessa batteria (4.000 mAh) del modello 4G.

Il Galaxy A71 5G dovrebbe avere uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore Exynos 980, 8 GB di RAM, 128 GB di storage, slot microSD, fotocamera frontale in-display da 32 megapixel, fotocamere posteriori da 64, 12, 5 e 5 megapixel (standard, ultra grandangolare, profondità e macro), connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE e 5G SA/NSA, lettore di impronte digitali in-display, jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C e sistema operativo Android 10 con interfaccia One UI 2.0.

Il Galaxy A51 5G dovrebbe avere uno schermo Super AMOLED da 6,5 pollici, processore Exynos 980, 6/8 GB di RAM, 128 GB di storage, slot microSD, fotocamera frontale in-display da 32 megapixel, fotocamere posteriori da 48, 12, 5 e 5 megapixel (standard, ultra grandangolare, profondità e macro), connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE e 5G SA/NSA, lettore di impronte digitali in-display, jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C e sistema operativo Android 10 con interfaccia One UI 2.0.