Samsung Galaxy A71 e A51 arrivano in Italia

Luca Colantuoni,

Samsung ha comunicato che i nuovi Galaxy A71 e A51, svelati a dicembre durante un evento in Vietnam, saranno disponibili anche in Italia a partire da metà gennaio. I due smartphone sono praticamente identici dal punto di vista estetico, ma ci sono varie differenze in termini di specifiche. L’annuncio dell’arrivo nel nostro paese coincide con quello relativo ai Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite che hanno un design simile.

I nuovi modelli sono i successori dei precedenti Galaxy A70/A70s e A50/A50s. Invece dei display Infinity-U e Infinity-V, Samsung ha scelto uno schermo Infinity-O, rispettivamente da 6,7 pollici (Galaxy A71) e 6,5 pollici (Galaxy A51) con risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel). C’è quindi un foro in corrispondenza della fotocamera frontale da 32 megapixel.

Il Galaxy A71 integra il processore octa core Snapdragon 730, affiancato da 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. Per le quattro fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 64, 12, 5 e 5 megapixel (standard, ultra grandangolare, profondità e macro). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, jack audio da 3,5 millimetri, audio Dolby Atmos, porta USB Type-C e batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 25 Watt. Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia One UI 2.0. Il prezzo è 479,90 euro (versione con 6 GB di RAM).

Il Galaxy A51 integra invece il processore octa core Exynos 9611, 4/6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. Le quattro fotocamere posteriori hanno sensori da 48, 12, 5 e 5 megapixel (standard, ultra grandangolare, profondità e macro). La batteria da 4.000 mAh supporta la ricarica rapida da 15 Watt. Le rimanenti specifiche sono le stesse del Galaxy A71. Il prezzo è 379,90 euro (versione con 4 GB di RAM).