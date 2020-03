OnePlus 8: annunciato l’evento di lancio

Giacomo Ampollini,

Lead with Speed, questo è il motto della prossima serie di smartphone di OnePlus. Gli smartphone in questione verranno presentati il 14 aprile tramite un evento in live stream mondiale, un’ovvia soluzione visto l’attuale situazione in quasi tutti i paesi del mondo. La data è stata rivelata da poco dal produttore stesso e ci si aspetta molto dai modelli OnePlus 8.

Il produttore cinese ha sempre cercato di seguire una filosofia che è diventato il marchio stesso di OnePlus, il design burdenless. Il tentativo è quello di portare sul mercato prodotti pensati per offrire la migliore esperienza possibile all’utente finale e questo implica andare sempre alla ricerca di tecnologia all’avanguardia. In questo caso si tratterà di un display innovativo con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz; era solo l’anno scorso che è stato introdotto il Fluid AMOLED da 90 Hz. Un altro aspetto che verrà migliorato rispetto all’ultima serie in commercio è la connettività 5G. A questo giro sarà presente sulla serie completa e con prestazioni mai viste prima.

Un altro aspetto da non sottovalutare e che conosciamo solo in parte grazie a dei leak, è il comparto fotografico del modello 8 Pro. Ci si aspetta una configurazione quadrupla caratterizzata da un sensore principale da 48 Megapixel di Sony, l’IMX689. Si tratta dello stesso sensore montato sull’Oppo Find X2 Pro. Quest’ultimo avrà un’apertura di f / 1.78 mentre l’obiettivo ultra-grandangolare, sempre da 48 MP, l’avrà di f / 2.2. Gli altri sensori della configurazione posteriore sono un teleobiettivo da 8 MP dotato di zoom ottico 3x e un’apertura di f / 2.44. e un obiettivo accessorio da 5 MP per il filtro dei colori.

Ecco le parole di Pete Lau, fondatore e CEO del marchio:

Con la serie OnePlus 8, siamo entusiasti di presentare la nostra nuova gamma di smartphone più potente e più bella di sempre, che combina le funzionalità della rete 5G, un display ad alto refresh rate appositamente progettato e una potente configurazione delle prestazioni. La serie OnePlus 8 porta un’experience davvero burdenless a tutti i nostri utenti, che dal brand non si aspettano altro che i migliori smartphone top di gamma. Anche il più piccolo dettaglio è importante per noi. OnePlus si impegna continuamente per offrire la migliore user experience possibile attraverso i nostri dispositivi top di gamma.

L’evento si potrà seguire martedì 14 aprile alle ore 17:00 CEST. I canali ufficiali per poterlo seguire sono due, il sito di OnePlus o tramite il canale YouTube del marchio.