Apple acquisisce la nota app meteo Dark Sky

Matteo Tontini,

Apple ha acquisito la popolare app meteo Dark Sky. Di conseguenza, a luglio saranno chiuse ufficialmente le app Dark Sky per Android e Wear OS.

Riguardo all’acquisizione Adam Grossman, cofondatore di Dark Sky, ha dichiarato:

Il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornire al mondo le migliori informazioni meteorologiche possibili, per aiutare le persone a non bagnarsi causa pioggia rispettando al contempo la loro privacy. Non esiste un posto migliore di Apple per raggiungere tali obiettivi. Siamo entusiasti di avere l’opportunità di raggiungere molte più persone, con un impatto maggiore, di quanto potremmo mai fare da soli.

Non ci sono cambiamenti in arrivo su Dark Sky per iOS al momento e gli utenti possono acquistare ancora l’applicazione su App Store sborsando 3,99 dollari. Tuttavia, non sarà più possibile scaricare le versioni Android e Wear OS e, nel caso si possedessero già, si potranno utilizzare solo fino al 1 luglio (dopodiché verranno definitivamente cancellate). Nel caso in cui un utente avesse un abbonamento attivo, secondo quanto dichiarato da Grossman, verrà rimborsato.

Le API di Dark Sky continueranno a funzionare “fino alla fine del 2021”, ma il cofondatore della società afferma che non accetterà nuove richieste per utilizzarle. Ciò significa che le app di terze parti non saranno più in grado di utilizzare i dati meteorologici di Dark Sky. Gli utenti avranno inoltre la possibilità di visualizzare le previsioni del tempo e le mappe e sul sito web di Dark Sky fino al 1 luglio. Il sito rimarrà attivo dopo tale data “a supporto dei clienti API e app iOS”.