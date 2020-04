Coronavirus tips: tutte le risposte nel doodle di Google

Redazione Webnews,

Tutte le tips contro il coronavirus direttamente nel doodle odierno di Google. Il motore di ricerca ha lanciato oggi, 4 aprile, un doodle semianimato costituito da diverse casette. Il riferimento è ovviamente all’isolamento cui è sottoposta in questi giorni più della metà della popolazione mondiale per via della pandemia di COVID-19. E cosa si fa maggiormente in questi giorni di “quarantena”? Si legge, si suona e si canta, ci si allena per smaltire i pasti e si parla al cellulare con parenti e amici che non si possono incontrare di persona per via del distanziamento obbligatorio.

Coronavirus tips di Google: notizie, soccorso e statistiche

Cliccando sul doodle lanciato oggi da Google, si apre una pagina con tutto ciò che si deve sapere in merito alla pandemia. Le regole base le conosciamo ormai tutti – occorre stare a casa, uscire solamente se necessario e mantenere una distanza di “sicurezza” dagli altri – ma queste coronavirus tips del motore di ricerca vanno oltre. La pagina dedicata che si apre, infatti, presenta in primo piano le notizie principali, ovvero gli ultimi aggiornamenti sui contagi in Italia e nel mondo, le novità sui vaccini e quant’altro.

Coronavirus: le statistiche aggiornate

Scorrendo la pagina in basso, è presente una sezione Soccorso e Informazioni, nella quale sono indicati i link governativi e delle autorità, nazionali e non, ovvero quelle esclusivamente deputate a fornire i dati ufficiali e le risposte che cercano i cittadini. Più in basso, poi, la scheda Prevenzione, ovvero quella appunto dedicata ai suggerimenti utili per limitare al minimo il rischio contagi, e altri link utili. Sulla destra, invece, le Statistiche con i numeri aggiornati giorno per giorno su contagiati, guariti e decessi (è possibile visualizzare l’intera mappa del pianeta), oltre che la voce enciclopedica per sapere proprio tutto sul coronavirus: cos’è, come si diffonde e tutte gli altri dettagli forniti dalle autorità sanitarie.