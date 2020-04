Amazon Prime Now, come fare la spesa online

Daniele Particelli,

Amazon Prime Now è il servizio di Amazon per la spesa online, purtroppo disponibile ancora per un numero molto limitato di aree, ma davvero ottimo ed efficiente, ben più di altri servizi simili.

Vediamo insieme come utilizzare Amazon Prime Now per ricevere comodamente la spesa a casa in questo periodo di emergenza causata dalla pandemia di coronavirus COVID-19

Ecco tutto quello che dovete sapere su Amazon Prime Now.

Amazon Prime Now, come funziona

Le zone coperte(↑)

Come già anticipato in apertura, Amazon Prime Now è disponibile soltanto a Roma, Milano e Torino e nei rispettivi hinterland, ma la copertura va verificata di CAP in CAP attraverso il sito ufficiale del servizio.

Come effettuare la registrazione(↑)

Una volta accertato che l’area in cui vi trovate è coperta dal servizio di spesa online Amazon Prime Now, dovrete creare un account. Se siete già utenti di Amazon, i dati di accesso saranno gli stessi e non dovrete far altro che entrare nel sito, inserirli e cominciare subito a riempire il carrello.

Scegliere i prodotti(↑)

A seconda della zona in cui vi trovate potreste avere a disposizione diverse opzioni per fare la spesa con Amazon Prime Now. A Roma, ad esempio, ci sono due opzioni: Amazon e Pam PANORAMA. Nel primo caso è Amazon ad avere a disposizione un enorme magazzino di prodotti freschi e a lunga conservazione e a gestire la spesa direttamente, mentre nel secondo caso è la catena di supermercati Pam PANORAMA a fornire i prodotti.

Le due opzioni sono ben distinte e in fase di selezione dei prodotti è necessario fare attenzione alla provenienza dei prodotti. Se si scelgono prodotti venduti da Amazon e prodotti venduti da Pam PANORAMA, il sistema creerà due diverse spese che saranno gestite in modo indipendenti l’una dall’altra, una da Amazon e l’altra da Pam PANORAMA.

Ogni prodotto indica chiaramente la propria provenienza, ma se volete andare sul sicuro vi suggeriamo di usare il filtro che trovate nella parte alta della pagina e scegliere il negozio che preferite.

A questo punto potete procedere utilizzando la barra della ricerca in alto per effettuare delle ricerche mirate, ma in alternativa vi suggeriamo di navigare tra le varie categorie di prodotti e lasciarvi ispirare dalle immagini e dalle descrizione, ma anche ovviamente dai prezzi.

Sconti e offerte(↑)

Al pari degli altri supermercati di cui ci siamo già occupati, da Esselunga A Casa o EasyCoop, le offerte quotidiane non mancano. A questo indirizzo potete trovare l’elenco completo dei prodotti in offerta che viene aggiornato giorno dopo giorno.

Carrello e pagamento(↑)

Una volta completata la vostra spesa, il passaggio finale è la fase di checkout. Cliccando sull’icona del carrello che trovate in alto a destra nella schermata principale di Amazon Prime Now vi ritroverete il riepilogo del vostro ordine. Da lì potrete verificare la quantità, i prezzi singoli e il prezzo finale.

Quando sarete pronti per procedere all’acquisto, non dovrete far altro che cliccare su “Procedi all’acquisto“. Dalla schermata successiva potrete scegliere lo slot disponibile per la consegna e procedere al pagamento.

In una situazione normale questa è la fase più semplice, ma vista la fase di emergenza che stiamo vivendo potrebbe non essere facilissimo trovare uno slot disponibile per la consegna. L’aspetto positivo rispetto ad altri servizi di spesa online è che gli slot vengono aggiornati ogni due ore e coprono soltanto la giornata odierna e quella successiva.

Non esiste, quindi, il rischio di trovare l’intera settimana già occupata o peggio ancora l’intero mese. Gli slot vengono aggiornati ogni due ore circa, anche a seconda della zona in cui ci si trova così da gestire al meglio le consegne. Quindi il consiglio è sempre lo stesso: armatevi di pazienza e ce la farete.

Il pagamento della spesa può essere effettuato esclusivamente online utilizzando la stessa modalità di pagamento associata al proprio account di Amazon, che include tutte le le principali carte di credito, debito e prepagate abilitate ai pagamenti online dei circuiti MasterCard e Visa.

Costi e tempi di consegna(↑)

In una situazione normale il costo della consegna è di 3,49 euro per ordini inferiori ai 49,99 euro e gratuita per gli importi superiori, ma in questa fase di emergenza Amazon ha deciso di rendere gratuita la consegna per tutti i membri di Amazon Prime, a patto di raggiungere in minimo di ordine di 15 euro.