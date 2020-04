Luca Colantuoni,

L’azienda di Mountain View ha iniziato ormai tempo fa a mostrare oggetti 3D tra i risultati di Google Search. Oltre che le informazioni in formato testo, gli utenti possono vedere immagini tridimensionali da inserire all’interno del mondo reale, sfruttando la realtà aumentata. Occorre quindi uno smartphone compatibile con ARCore.

La novità, disponibile anche in Italia, è stata inizialmente introdotta con gli animali, ma nel corso dei mesi successivi è stata estesa anche ad altri oggetti. Tra i risultati della ricerca viene mostrata una card all’interno del Knowledge Panel (il riquadro con la descrizione testuale) con il pulsante “Visualizza in 3D“. Toccando il pulsante si apre una schermata con la versione interattiva dell’animale. L’utente può spostare o ingrandire l’oggetto 3D e ascoltare anche il suo verso.

Animali in 3D su Google: l’elenco

Google non ha svelato l’elenco completo, lasciando quindi agli utenti il divertimento di sbizzarrirsi con le ricerche e scoprire quali animali sono disponibili per la visualizzazione in 3D. Oltre alla già citata tigre, vi segnaliamo il leone, l’aquila reale, l’orso, il lupo, il panda gigante, il pinguino imperatore, il cane, il coccodrillo, il cavallo, lo squalo, il gatto, la tartaruga e altri.

Toccando il pulsante “Visualizza nel tuo spazio“, l’animale viene sovrapposto al mondo reale inquadrato dalla fotocamera. La funzionalità è accessibile tramite l’app Google o Chrome. Altre tipologie di oggetti 3D sono disponibili grazie agli accordi sottoscritti con NASA, New Balance, Samsung, Target, Visible Body, Volvo, Wayfair e altre aziende. Si tratta sicuramente di una novità molto interessante che può essere sfruttata a scopo scientifico e didattico.

ARCore: i dispositivi supportati

I dispositivi Android che supportano ARCore sono tutti quelli dotati del Google Play Store e che montano almeno Android 7.0 o successivo. Solo per citarne alcuni:

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Nokia 8.1

Huawei Honor 10

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

LG V30

LG V60 ThinQ 5G

Motorola Moto G8

Motorola One

Motorola Moto X

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy Z Flip

I dispositivi iOS che supportano ARCore sono tutti gli iPhone a partire da iPhone SE fino al più recente iPhone 11, ma anche gli iPad Pro e l’iPod Touch di settima generazione.