Netflix permetterà ai genitori di rimuovere titoli

Netflix sta aggiungendo al servizio una serie di strumenti che i genitori possono utilizzare per filtrare i contenuti disponibili ai loro figli, compresa la possibilità di rimuovere totalmente determinati titoli.

La società sta espandendo le opzioni di parental control, affinché gli adulti si sentano più tranquilli quando i loro bambini stanno guardando qualcosa sulla piattaforma. L’introduzione più importante è, appunto, la possibilità di rimuovere una singola serie TV o un film; inoltre, se una pellicola come Matrix è valutata inappropriata per i più piccoli, non verrà visualizzata nel profilo Bambini. L’azienda ha deciso di offrire questa possibilità in modo tale che i genitori possano filtrare i titoli in base alla valutazione di un contenuto.

Altre nuove funzioni di parental control includono l’aggiunta di PIN per proteggere i profili, la possibilità di tenere d’occhio la cronologia di visualizzazione di un bambino e l’opzione per disabilitare la riproduzione automatica delle serie TV nei profili Bambini (utile nel caso in cui i genitori decidano di limitare il tempo di visione dei loro figli). Michelle Parsons, Kid Product Manager presso Netflix, ha dichiarato:

La possibilità di scelta e il controllo sono sempre stati importanti per i nostri utenti, in particolare per i genitori. Speriamo che questi controlli aggiuntivi li aiuteranno a fare le scelte giuste per le loro famiglie.

Secondo quanto affermato dal colosso dello streaming, circa il 60% del bacino di utenti guarda contenuti specifici per famiglie e bambini. Con la concorrenza di Disney+, è importante garantire che ci sia una pletora di titoli per i più piccoli, così come è fondamentale dare ai genitori il massimo controllo su quali contenuti possono essere lanciati.