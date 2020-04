Google Stadia: 2 mesi gratis per tutti

Redazione Webnews,

Google Stadia gratis per due mesi: è la decisione presa dal colosso di Redmond per venire incontro alle persone costrette a rimanere chiuse in casa per via dell’emergenza sanitaria mondiale. Chiunque ha un account Gmail, dunque, può usufruire della piattaforma di game streaming, mentre i nuovi iscritti hanno due mesi gratis di Stadia Pro, ovvero l’abbonamento da poco disponibile anche su PC e che dà accesso al 4K e ad una serie di giochi gratuiti. La promozione è valida anche per chi è già iscritto a Stadia Pro, che otterrà a costo zero altri due mesi aggiuntivi di abbonamento.

Phil Harrison, Vice Presidente e GM di Google Stadia, ha promesso due giorni fa che il rollout dei due mesi gratuiti sarebbe avvenuto nel giro di 48 ore in 14 Paesi, Italia inclusa, anche se per limitare lo stress dei server la piattaforma limiterà le sessioni alla risoluzione 1080p. Confermato, inoltre, che uno degli obiettivi dell’azienda è quello di ampliare entro il 2020 fino a 150 titoli il catalogo dei giochi che al momento ne conta 39. Tra i videogame che saranno aggiunti, anche se non c’è ancora una data ufficiale, ci sono MotoGP20 e Monster Jam Steel Titans.

Google Stadia gratis: come fare

Per provare gratis i giochi di Google Stadia, basta ansare su Stadia.com, dove si trovano tutte le informazioni relative alla creazione di account, sottoscrizione di un abbonamento e quant’altro. Il servizio è accessibile purché si disponga dello Stadia Controller da computer, smartphone o tablet (l’app è compatibile con sistemi Android e iOS), ma anche tramite Smart TV e Chromecast Ultra.

I giochi inclusi in Google Stadia Pro

Stadia Pro consente di giocare in 4K ed offre una serie di giochi gratis. Ecco i videogame attualmente disponibili:

Destiny 2: The Collection

GRID

Glyt

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Serious Sam Collection

Spitlings

Stack on Stacks (on Stacks)

Thumper