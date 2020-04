Amazon Kindle Unlimited: leggere libri gratis per 2 mesi

Redazione Webnews,

Amazon Kindle Unlimited gratis per due mesi: è il regalo del colosso fondato da Jeff Bezos a tutti i suoi utenti. In un momento di emergenza mondiale che ha inevitabilmente aumentato le ore trascorse con in mano i dispositivi tecnologici, Amazon non poteva non pensare un’offerta per i suoi clienti più affezionati. Chiunque abbia un account Amazon e l’applicazione gratuita Amazon Kindle (è compatibile con i dispositivi Android e iOS) può leggere gratuitamente per due mesi i libri presenti nel catalogo Unlimited.

Un supporto non da poco in un periodo di isolamento sociale: avere la possibilità di accedere tramite smartphone, tablet o eBook Reader è un’ottima opzione, anche perché al termine della promozione, quando presumibilmente l’emergenza coronavirus sarà finita (o almeno la fase maggiormente stringente), si potrà decidere liberamente se continuare ad usufruire di tutti i vantaggi oppure se cancellare l’iscrizione. Nel primo caso, si dovrà effettuare un abbonamento mensile da 9,99 euro con rinnovo automatico e possibilità di disdetta in qualsiasi momento. L’offerta è attivabile fino al 30 aprile e prevede in sostanza l’estensione dei classici 30 giorni di prova gratuita di Kindle Unlimited a 60 giorni, con un risparmio totale di 19,98 euro.

Amazon Kindle Unlimited: come attivare la promozione

Per usufruire della promozione è sufficiente aprire la pagina di Kindle Unlimited, effettuare il login se si dispone già di un account Amazon oppure una registrazione gratuita se non si dispone ancora delle credenziali. Una volta loggati bisogna cliccare su “Iscriviti ora e usufruisci di un periodo d’uso gratuito”. L’offerta è dunque aperta a tutti i nuovi iscritti al servizio Kindle Unlimited, mentre sono esclusi coloro i quali stanno già usufruendo dei 30 giorni di prova standard e di coloro che erano già registrati ad Unlimited.

Leggere libri gratis con Amazon

Per leggere libri gratis, inoltre, c’è sempre l’opzione Prime Reading, altro servizio di Amazon che consente di leggere per 30 giorni gratuitamente centinaia di eBook (il servizio Prime Reading è incluso nel prezzo dell’abbonamento Prime). E non è tutto, perché Amazon mette anche a disposizione di tutti un catalogo di audilibri e podcast accessibili gratuitamente tramite Audible, disponibile per dispositivi desktop e mobili.