Lidl, come fare la spesa online

La nota catena di supermercati Lidl, presente in gran parte del territorio italiano con una maggiore concentrazione nelle aree più urbane, si affida a Supermercato24 per la spesa online: non è Lidl a gestire la spesa o le consegne, ma è uno shopper selezionato dalla piattaforma che si occupa di andare nel più vicino punto vendita Lidl, farà la spesa per voi e la consegnerà a casa.

In questo periodo di isolamento domiciliare forzato dovuto alla pandemia di coronavirus COVID-19, Supermercato24 è più attivo che mai e, ve lo diciamo subito, non è sempre facilissimo riuscire a trovare uno slot disponibile.

Vediamo insieme come fare la spesa online di Lidl grazie a Supermercato24.

Lidl, come funziona la spesa online

Le zone coperte

Il servizio di spesa online di Lidl grazie a Supermercato24 è legato ai punti vendita di Lidl sparsi su tutto il territorio italiano. Se avete un punto vendita in zona, verificate a questo indirizzo che siate raggiunti dal servizio di spesa online.

Come effettuare la registrazione

Dopo aver accertato la copertura del servizio di spesa online di Lidl con Supermercato24 per la vostra area, vi verrà chiesto di creare un account gratuito al vostro primo accesso al sito www.supermercato24.it. Potete effettuare l’iscrizione tramite il vostro account Facebook o effettuando l’iscrizione più classica specificando le vostre informazioni base come nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, numero di cellulare, email e password di accesso.

A questo punto sarete pronti per iniziare a fare la spesa comodamente da casa con Supermercato24.

Scegliere i prodotti

Fare la spesa online su Lidl con Supemercato24 è molto semplice. In alto a sinistra trovate il menu con le categorie e le sottocategorie dei prodotti, ma anche una barra di ricerca per trovare subito quello che state cercando, esattamente come accade con altri servizi di spesa online come come Esselunga A Casa o EasyCoop.

Tutti i prodotti che conoscete già ed amate targati Lidl sono presenti nel vasto catalogo, dalla frutta alla verdura, passando per una ricca selezione di carne, pesce e prodotti di gastronomia, ma c’è a anche una sezione dedicata ai prodotti per la casa e ai nostri amici animali.

Per inserire nel carrello i prodotti scelti vi basterà cliccare sulla freccia “+” a seconda delle quantità del prodotto desiderate.

Sconti e offerte

Proprio come in tutti i punti vendita Lidl, anche il servizio di spesa online assicura l’accesso a centinaia di offerte ogni giorno. Potete navigare tra le varie categorie di prodotti e vedere a colpo d’occhio i prodotti in offerta, ma vi suggeriamo di collegarvi a questo indirizzo per accedere subito a tutti i prodotti del giorno in offerta.

Carrello e pagamento

Una volta completata la vostra spesa online, il passaggio finale è la fase di checkout. Cliccando sulla voce Vai al carrello che trovate in alto a destra dello schermo accederete al riepilogo di tutti i prodotti messi nel carrello, così da fare un ultimo controllo prima di dare il via libera.

Lì potrete specificare come si dovrà comportare lo shopper nel caso in cui uno o più prodotti che avete scelto non siano disponibili: potete chiedere di essere contattati e decidere al momento come procedere o lasciare allo shopper il compito di scegliere un prodotto alternativo simile a quello mancante.

Cliccando su Vai al pagamento accederete alla fase finale della procedura. In una situazione normale questa è la fase più semplice, ma vista la fase di emergenza che stiamo vivendo potrebbe non essere facilissimo trovare uno slot disponibile per la consegna. Sarà sufficiente scegliere l’orario di consegna tra quelli disponibili, confermare l’indirizzo di consegna e il metodo di pagamento.

La spesa online di Lidl con Supermercato24 può essere pagata online con carta di credito, Google Pay o Apple Pay, ma anche in contanti direttamente allo shopper al momento della consegna. Quest’ultima opzione è disponibile soltanto in alcune province d’Italia e non è raccomandabile visto il periodo di distanziamento sociale che stiamo vivendo: “per tutelare maggiormente te e lo Shopper, se ti è possibile, scegli strumenti di pagamento elettronico“.

Costi e tempi di consegna

La consegna ha un costo base di 4,90€, ma sono previsti dei supplementi:

2.00€ per il pagamento in contanti

1.40€ per la consegna rapida (entro due ore dalla conferma dell’ordine)

2.00€ se il carrello non è di almeno 40,00€ di prodotti

I tempi di consegna variano a seconda della zona e del numero di richieste ricevute al momento in cui effettuate l’ordine. Come per altri servizi di spesa online, non è sempre facilissimo riuscire a trovare uno slot disponibile per la consegna, ma vi suggeriamo di avere pazienza e continuare a provare.