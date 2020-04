Disney+, come attivare il profilo per bambini

Redazione Webnews,

Disney+ è la sicuramente la piattaforma di streaming più adatta ai bambini. Disney in questo senso è una sicurezza e una garanzia, ma se si vuole impedire che i più piccoli accedano a film e contenuti pensati anche per un pubblico più adulto, dai film targati Marvel alla serie di Star Wars, Disney offre la possibilità di imporre delle limitazioni ad un profilo, un vero e proprio parental control come accade già per i servizi della concorrenza.

La soluzione è la creazione di un profilo dedicato ai bambini, diverso dal profilo principale. Per farlo è sufficiente accedere al sito di Disney+, recarsi sopra l’immagine del proprio profilo e selezionare Aggiungi profilo. Lì ci verrà chiesto di dare un nome al nuovo profilo e ci verrà data la possibilità di selezionare l’opzione Profilo Bambini. Sarà sufficiente salvare e il gioco è fatto.

La differenza non starà soltanto nei contenuti disponibili per quel profilo, che saranno rigorosamente adatti ad un pubblico di bambini, ma anche nell’interfaccia semplificata. Sparirà, ad esempio, la classica schermata principale da cui si può scegliere tra i contenuti Disney, quelli Pixar, quelli Marvel o la serie di Star Wars, e sarà sostituita da nuove categorie:

Topolino e i suoi amici

Principesse

Disney Junior

Supereroi

Azione a avventura

Animali e natura

Anche i contenuti in primo piano saranno aggiornati di conseguenza, così come i film, le serie e i contenuti originali. Per ripristinare il profilo al suo stato originale basterà ripetere la procedura sopra descritta e rimuovere la spunta all’opzione Profilo Bambini e salvare.