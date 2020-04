Disney+, come cambiare lingua in film e serie TV

Matteo Tontini,

Come cambiare lingua su Disney+? La piattaforma della Casa di Topolino, disponibile in Italia dal 24 marzo 2020, offre agli abbonati un catalogo che si espanderà nel tempo. Sono comunque già molti i film e le serie TV, nonché i cartoni animati, disponibili sulla piattaforma e molti di essi varrebbe la pena vederli in lingua originale. Come si fa, dunque, a cambiare idioma sul servizio?

Non poche persone si sono chieste sui social se alcuni contenuti fossero esclusivamente in inglese o se ci fosse la possibilità di passare all’italiano. In questa breve guida è possibile scoprire il processo attraverso i pochi passaggi richiesti, corredati di screenshot.

Come cambiare lingua su Disney+

Per cambiare lingua di film, serie TV e cartoni su Disney+, basta procedere in questo modo:

Accedere alla piattaforma tramite il pulsante Accedi

Selezionare il titolo che si desidera vedere

Premere l’icona in alto a destra dello schermo (quella evidenziata in rosso)

Nella finestra aperta, selezionare Italiano o la lingua in cui si preferisce vedere il contenuto. È anche possibile scegliere dei sottotitoli nel caso in cui si desiderasse guardare un film in inglese (o in qualsiasi altra lingua disponibile) per esercitazione.

A questo punto si può tornare indietro e riprendere la visione. Va però precisato che non tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma dispongono dei sottotitoli, quindi in alcuni casi non sarà possibile selezionarne.

Si ricorda che una volta stufati di Disney+ è sempre possibile effettuare la disdetta tramite pochi passaggi. Per scoprire come disdire l’abbonamento a Disney+, è possibile consultare la guida dedicata sul sito.