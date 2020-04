Come cancellare l’abbonamento a Disney+

Redazione Webnews,

Disney+, il servizio di streaming della Casa di Topolino, è stato lanciato in Italia da qualche settimana e già migliaia di utenti si stanno godendo i tantissimi contenuti disponibili, dai lungometraggi di animazione ai capolavori della Pixar, passando per i blockbuster targati Marvel.

Trascorso il periodo di prova gratuito o dopo aver visionato i contenuti a cui si era interessati, si può decidere di cancellare l’abbonamento a Disney+ per poi riattivarlo in un altro momento. La procedura richiede pochi minuti e può essere effettuata in qualsiasi momento senza alcuna penale, come accade già per altri servizio di streaming come Netflix o Amazon Prime Video. Vediamo insieme come farlo.

Disney+, come disdire l’abbonamento dal sito ufficiale

Chi ha sottoscritto l’abbonamento a Disney+ tramite il sito ufficiale, può cancellarlo seguendo questi passaggi:

Vai su www.disneyplus.com ed effettua l’accesso

Seleziona il tuo profilo

Seleziona Account

Seleziona Dati di Fatturazione

Seleziona Disdici Abbonamento

Selezionare Completa la Disdetta per confermare

Disney+, come disdire l’abbonamento tramite Google Play

Se non avete sottoscritto l’abbonamento a Disney+ tramite il sito ufficiale, ma lo avete fatto direttamente dall’app ufficiale per Android, la procedura da seguire per interrompere l’abbonamento è la seguente:

Apri il Google Play Store sul telefono o tablet Android

Controlla di aver eseguito l’accesso all’Account Google corretto

Tocca Menu -> Abbonamenti

-> Seleziona l’abbonamento che vuoi annullare, Disney+ nel caso specifico

Tocca Annulla abbonamento

Segui le istruzioni per completare la procedura

Disney+, come disdire l’abbonamento tramite Apple Store

Chi, invece, ha sottoscritto l’abbonamento a Disney+ tramite l’app ufficiale per iOS, dovrà seguire questa procedura per cancellare l’abbonamento:

Apri l’app Impostazioni

Tocca il tuo nome nella parte alta della schermata

Tocca Abbonamenti

Tocca l’abbonamento che desideri gestire, Disney+ nel caso specifico

Tocca Annulla abbonamento e segui la procedura di conferma

Indipendentemente dal giorno in cui deciderete di disdire l’abbonamento a Disney+, il vostro account resterà utilizzabile per tutto il periodo che avete già pagato, senza perdere neanche un giorno, sia che si tratta di un abbonamento annuale o mensile.

Se non avete intenzione di rinnovare il vostro account e avete paura di dimenticarvi di farlo, vi suggeriamo di cancellare la sottoscrizione subito dopo averla effettuata: in questo modo potrete continuare ad utilizzare Disney+ fino alla scadenza. A quel punto, invece di rinnovarsi, la sottoscrizione si interromperà senza un vostro intervento all’ultimo minuto.