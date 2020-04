Creare simpatici video deep fake con iPhone e iPad

Redazione Webnews,

I video deep fake rappresentano un fenomeno in forte ascesa e purtroppo anche un pericolo per via dell’abuso che molti ne hanno fatto e continuano a farne. Si tratta di una tecnologia dalle grandissime potenzialità e sviluppata grazie all’intelligenza artificiale che può prestarsi a svariati utilizzi, anche ludici, ma può avere anche spiacevoli conseguenze. Un servizio de Le Iene dei mesi scorsi ha mostrato come sia facile modificare video già esistenti in Rete rovinando addirittura la reputazione di volti noti dello spettacolo, del cinema e della televisione.

Impressions: come funziona l’app per creare deep fake

Chiunque abbia un minimo di dimestichezza con i programmi per l’editing fotografico e video può realizzare video deep fake in casa e oggi vi spieghiamo come si possa realizzare simpatiche parodie e filmati divertenti con Impressions: Face Swap Videos. Si tratta di un’app per iPhone e iPad che consente di effettuare il cosiddetto “face swap”, lo scambio dei volti che è alla base della realizzazione dei deep fake. Una volta installata Impressions sul proprio dispositivo, è possibile sostituire il volto di attori famosi con il nostro in modo da creare meme e clip divertenti da condividere con gli amici o pubblicare sui social network.

L’applicazione non funziona in tempo reale come Snapchat che applica i filtri “live”, ma i video devono essere elaborati. Insomma, per prima cosa occorre registrare il video, si attende l’elaborazione e la conversione e poi se ne visualizzerà il risultato finale. La procedura dipende ovviamente dal peso e dalla lunghezza del filmato, oltre che dal numero di utenti in coda per la conversione dei filmati, ma la media è di circa 5-10 minuti di elaborazione.

Impressions gratis: come provare le funzioni Premium

Impressions è scaricabile gratuitamente da App Store, richiede il sistema operativo iOS 11.0 o superiore, pesa 103 MB ed è compatibile con iPhone, iPad e iPod Touch. Di base, l’app offre la possibilità di creare video deep fake scambiando il proprio volto con 35 celebrità. È possibile comunque provare per tre giorni le funzionalità Premium aggiuntive, mentre se vuole avere accesso a video senza limiti occorre sottoscrivere un abbonamento settimanale da 5,49 euro.