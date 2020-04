Apple, più facile sbloccare iPhone con mascherina

Matteo Tontini,

Sbloccare il proprio iPhone con Face ID è semplice e immediato, fin quando non si indossa una mascherina. In teoria esisterebbe un modo per forzare il Face ID a riconoscerci anche con la mascherina indosso, ma in pratica è una gran seccatura perché richiede un minimo di preparazione e occorre pure ripetere tutto il processo di apprendimento. Dunque, Apple sa bene che il dispositivo mobile non riconosce il volto del possessore, così, in un software beta distribuito oggi, ha reso un po’ più facile saltare Face ID e inserire il codice di sblocco.

C’è un grattacapo da risolvere in quanto il telefono si rende conto di non riuscire a riconoscere il viso del proprietario, quindi gli utenti sono obbligati a procedere con l’inserimento del codice. Per evitarlo, bisogna togliersi la mascherina o disattivare Face ID. Tuttavia, nella versione più recente di iOS 13.5 beta, Apple permette ai possessori di iPhone di scorrere col dito verso l’alto e inserire il codice per ovviare al problema. Su Twitter, alcuni utenti segnalano che nel caso in cui il telefono rilevi una mascherina, passerà automaticamente alla schermata del codice. È possibile dare un’occhiata al cinguettio riportato qui sotto.

As pointed out by @Sonikku_a2, if you’re wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings) pic.twitter.com/bQCzu5u20p — Guilherme Rambo (@_inside) April 29, 2020

Dal momento che si tratta di una funzione ancora in beta, potrebbero volerci alcune settimane prima che sia resa disponibile al grande pubblico. Una volta integrata, dovrebbe rendere l’accesso al dispositivo più rapido e facile quando si indossa una mascherina. Sarebbe stata sicuramente più interessante una funzionalità che aiutasse il telefono a riconoscere il possessore con la mascherina (senza allentare l’algoritmo di riconoscimento), ma evidentemente questa è la strada più veloce da percorrere per Apple.

Di recente sono circolate in rete alcune voci su un nuovo smartphone della società di Cupertino, secondo cui iPhone 12 dovrebbe avere il Touch ID sotto lo schermo. Tuttavia, non si sa chi potrebbe produrlo per Apple.