Facebook, come salvare foto e video su Google Foto

Redazione Webnews,

Ai tempi d’oro di Facebook, prima che social network più orientati alle foto come Instagram prendessero il sopravvento, tutti noi abbiamo condiviso centinaia di migliaia di foto e video su Facebook, dai ricordi delle vacanze alle uscite con gli amici, passando per i momenti più importanti della nostra vita. E c’è ancora chi continua a farlo al di là dell’evidente calo delle interazioni sulla piattaforma che chiunque può notare oggi rispetto a qualche anno fa.

Facebook permette già da tempo di esportare tutti i contenuti che avete condiviso sulla piattaforma, ma da qualche ora ha introdotto uno strumento ancora più semplice da usare e del tutto automatizzato: il trasferimento automatico di foto e video su Google Foto, il servizio gratuito di Google per l’archiviazione di foto e video senza alcun limite di spazio.

Se siete in possesso di un account Facebook e di un account di Google, siete già pronti per dare il via al trasferimento seguendo questi semplici passaggi. La procedura è la stessa sia che accediate a Facebook da browser sia che lo facciate tramite l’app ufficiale per smartphone e tablet.

Aprite Facebook e recatevi in Impostazioni

Selezionate Le tue informazioni su Facebook

Scegliete la voce Trasferisci una copia delle tue foto e dei tuoi video

Facebook vi dà la possibilità di selezionare una destinazione, Google Foto nel caso dell’Italia

Una volta scelto Google Foto dal menu a tendina, Facebook vi chiederà di scegliere il tipo di contenuto da trasferire: Foto o Video

dal menu a tendina, Facebook vi chiederà di scegliere il tipo di contenuto da trasferire: o Selezionate la tipologia di contenuto e cliccate su Avanti

Seguendo le istruzioni a video vi verrà chiesto di concedere all’app di Facebook l’autorizzazione per accedere al vostro account di Google. Consentite e, se necessario, inserite i dati di accesso all’account di Google.

Consentite ancora una volta all’accesso per venir reindirizzati a Facebook e dare il via al trasferimento.

La procedura inizierà senza alcun ulteriore intervento da parte vostra e al suo completamento le foto e i video che avete condiviso su Facebook dalla vostra iscrizione ad oggi saranno copiate anche in Google Foto.