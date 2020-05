Come impedire di essere aggiunti a gruppi WhatsApp

Matteo Tontini,

Come impedire di essere aggiunti ai gruppi WhatsApp? Ormai si sa, i gruppi sono perfetti per rimanere in contatto con amici e familiari, ma possono anche essere una seccatura e una grande fonte di spam. È possibile tuttavia evitare di essere aggiunti senza il proprio consenso, sia su iPhone che su Android.

Utilizzando un’impostazione della privacy, l’utente può impedire a tutti, o solo alle persone non presenti nella sua rubrica, di aggiungerlo ai gruppi WhatsApp. Ecco una guida semplice e immediata per scoprire come riuscirci.

Tutto su come evitare di essere aggiunti ai WhatsApp

Come impedire di essere aggiunti ai gruppi su Android (↑)

Dopo essersi assicurati di avere l’app aggiornata all’ultima versione, bisognerà procedere in questo modo:

Lanciare WhatsApp

Aprire il menu in alto a destra (i tre puntini verticali )

) Fare tap su Impostazioni

Selezionare Account , poi Privacy

, poi Si troveranno diverse opzioni relative alla privacy delle chat, fare tap su Gruppi

A questo punto si potrà scegliere fra tre opzioni: Tutti, I miei contatti, I miei contatti eccetto…

Nel caso in cui l’utente volesse evitare lo spam potrebbe passare all’opzione I miei contatti, in modo tale che solo le persone della sua rubrica possano aggiungerlo a un gruppo. Se, invece, desiderasse avere un maggior controllo, potrebbe selezionare l’opzione I miei contatti eccetto…: in questo modo sarà in grado di selezionare utenti specifici dal suo elenco di contatti affinché non possano più aggiungerlo a un gruppo.

Ora, quando qualcuno che non è nella rubrica dell’utente cercherà di aggiungerlo a un gruppo, riceverà un messaggio in cui si leggerà che non può farlo.

Come impedire di essere aggiunti ai gruppi su iPhone (↑)

Il processo è quasi identico su iPhone. In precedenza, invece dell’opzione I miei contatti eccetto…, l’utente aveva l’opzione Nessuno. Ma era quasi un divieto generale, che impediva a chiunque di aggiungerlo a un gruppo WhatsApp. Pertanto, anche su iOS le opzioni sono adesso le stesse. Bisognerà procedere in questo modo:

Lanciare WhatsApp e selezionare Impostazioni (in basso a destra)

(in basso a destra) Fare tap su Account

Scegliere Privacy

Alla voce Gruppi, si troveranno tre opzioni: Tutti, I miei contatti, I miei contatti eccetto…

Questo è solo uno dei modi per proteggere la propria privacy su WhatsApp. A proposito dell’applicazione di messaggistica istantanea, sul sito è possibile trovare delle guide per scoprire come cambiare lo sfondo alle chat di WhatsApp e come nascondere l’ultimo accesso su WhatsApp.