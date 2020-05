iPhone: come bloccare i call center (chiamate, messaggi, email)

Redazione Webnews,

I call center possono essere delle vere e proprie risorse per i clienti, ma spesso si trasformano in vere e proprie noie. Sì, perché in alcuni casi il telemarketing fa rima con stalking e in quel caso all’utente non resta che bloccare i mittenti indesiderati. Attenzione, non stiamo parlando solo di telefonate, perché queste attività non si effettuano solo tramite call center, ma anche tramite messaggi, email, app di messaggistica…

Nel caso dei possessori di iPhone, ad esempio, le aziende di telemarketing stanno usando sempre di più anche FaceTime, aggiungendo un canale di vendita a chiamate, Sms ed email. In questo modo il rischio è di finire in una sorta di bombardamento pubblicitario, al quale è possibile però porre un argine. Su iPhone, il vantaggio è rappresentato dal fatto che le app ufficiali – Telefono, Messaggi, FaceTime e Mail – sono integrate tra loro, quindi bloccando un mittente su una sola di esse, in automatico gli verrà impedito di contattarci anche tramite le altre modalità. Insomma, non resta che scegliere da quale app bloccare uno “scocciatore”, per non avere più in alcun modo sue notizie.

Ovviamente, il trucco non funziona con l’app di Gmail, che non essendo integrata con le altre non blocca automaticamente un contatto “ovunque”. Inoltre, se il blocco manuale di ciascun numero o contatto vi annoia, è possibile fare ricorso ad app come Truecaller, che funziona però solo con chiamate ed Sms, ma non con le email.

Bloccare i call center da iPhone

Bloccare i call center da iPhone

Per bloccare un call center dall’app Telefono, andiamo nell’elenco delle chiamate ricevute, tap sulla i che si trova accanto al numero e scegliamo l’opzione Blocca contatto, presente in fondo alla schermata.

Bloccare chiamate indesiderate da FaceTime

Se un operatore di telemarketing ci ha contattato via FaceTime, non dobbiamo fare altro che selezionare il contatto, tappare la i presente di fianco e scorrere la schermata fino alla voce Blocca contatto.

Bloccare i messaggi dei call center su iPhone

Il funzionamento è analogo per l’app Messaggi: apriamo un messaggio ricevuto da un call center, tocchiamo il contato e selezioniamo la i. Ora non resta che scegliere nome, numero o email del contatto in questione, scorrere fino alla fine della schermata e scegliere Blocca contatto.

Bloccare email indesiderate su Mail

Nel caso in cui siamo bombardati da email marketing, non dobbiamo fare altro che avviare l’app Mail, aprire un messaggio, toccare il contatto in alto e scegliere Blocca contatto.