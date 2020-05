Redazione Webnews,

WhatsApp è una delle applicazioni più utilizzate durante questo periodo di lockdown. L’impossibilità di uscire, se non per motivi strettamente consentiti, coniugata alla necessità di tenere contatti con le persone, effettuare riunioni e lezioni a distanza, hanno reso l’app di messaggistica indispensabile, ancor più di quanto già non lo fosse. Si spiega così anche la strategia di Facebook, che nel corso delle ultime settimane ha arricchito uno dei suoi prodotti di punta con nuove funzionalità, come ad esempio la possibilità di effettuare videochiamate di gruppo fino a 8 partecipanti.

Di base, però, anche senza gli ultimi update l’app dispone di tante funzioni nascoste che possono rivelarsi molto utili in determinate situazioni. Ad esempio, molti non lo sanno, ma con WhatsApp è possibile inviare messaggi senza che il destinatario possa vedere il nostro stato online.

WhatsApp: inviare messaggi senza apparire online

Innanzitutto chiariamo che non servono app di terze parti, perché come detto sopra si tratta semplicemente di una delle tante funzioni di WhatsApp che per molti utenti rimangono semplicemente “nascoste”. Eppure, la privacy e la discrezione sono aspetti cui la maggior parte degli utenti presta molta attenzione. Nello specifico, per inviare un messaggio senza far sapere a chi riceve che noi siamo incollati davanti allo schermo del nostro smartphone, dobbiamo cosa aprire il menu della Impostazioni del nostro cellulare (la procedura è analoga per dispositivi Android e iPhone) e attiviamo la Modalità aereo (se l’abbiamo tra le opzioni del menu scorciatoia tanto meglio).

A questo punto, avviamo WhatsApp, apriamo la conversazione con un contatto, digitiamo il messaggio e usciamo dall’app. Togliamo ora la modalità aereo in modo da consentire all’app, una volta connessa ad Internet, di inviare il messaggio senza però far apparire la scritta “online” o “sta scrivendo”. Semplice e veloce, ma molto efficace se si vogliono inviare messaggi senza che gli altri si accorgano della nostra presenza online, magari in momenti in cui non siamo particolarmente disponibili.