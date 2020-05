iPhone 12: YouTuber svela nomi, specifiche e prezzi

Redazione Webnews,

L’aveva promesso e l’ha fatto. Il famoso YouTuber Jon Prosser, da sempre molto affidabile sul fronte dei leak e delle anticipazioni, ha svelato tutto o quasi c’è da sapere su iPhone 12 e iPhone 12 Pro, gli attesissimi nuovi dispositivi di Apple in arrivo nell’ultimo trimestre del 2020.

Prosser ha confermato quanto già si vociferava da settimane: gli iPhone 12 saranno quattro. Lo YouTuber, però, ha fornito anche dettagli finora inediti sui quattro dispositivi. Eccoli nel dettaglio.

iPhone 12 5.4 pollici

Il modello base di iPhone 12, in vendita negli USA al prezzo di 649 dollari per la versione da 128 GB e a partire da 749 dollari per quella da 256 GB

Display: OLED Super Retina 5,4″

RAM: 4 GB

Archiviazione: 128 GB e 256 GB

Processore A14

Chip 5G

Corpo in alluminio

Doppia fotocamera

iPhone 12 Max 6.1 pollici

La versione più grande di iPhone 12, con display OLED Super Retina da 6,1″ in vendita da 749 dollari (128 GB) e 849 dollari (256 GB)

Display: OLED Super Retina 6,1″

RAM: 4 GB

Archiviazione: 128 GB e 256 GB

Processore A14

Chip 5G

Corpo in alluminio

Doppia fotocamera

iPhone 12 Pro 6.1 pollici

Display OLED Super Retina XDR, disponibile in tre tagli di memoria con prezzi da 999 dollari, 1.099 dollari e 1.299 dollari:

Display: OLED Super Retina XDR 6,1″

RAM: 6 GB

Archiviazione: 128 GB, 256 GB e 512 GB

Processore A14

Chip 5G

Corpo in acciaio inossidabile

Tripla fotocamera con sensore LiDAR

iPhone 12 Pro Max 6.7 pollici

Il più grande e potente iPhone 12, in vendita a partire da 1.099 dollari (128 GB), 1.199 dollari (256 GB) e 1.399 dollari (512 GB)

Display: OLED Super Retina XDR 6,7″

RAM: 6 GB

Archiviazione: 128 GB, 256 GB e 512 GB

Processore A14

Chip 5G

Corpo in acciaio inossidabile

Tripla fotocamera con sensore LiDAR

Apple, come al solito, non conferma né smentisce. Bisognerà attendere l’evento di settembre per scoprire se sarà davvero questa la nuova lineup di iPhone.