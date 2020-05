Motorola Razr, schermo esterno ora più funzionale

Matteo Tontini,

Motorola Razr accoglie finalmente Android 10, ma la nuova versione del sistema operativo non è la sola novità per il dispositivo: adesso dovrebbe infatti disporre di nuove funzioni per il suo schermo esterno. Quando lo smartphone pieghevole è chiuso, è possibile usare più app sull’interfaccia esterna (nota anche come Quick View), tra cui la navigazione di Google Maps e il controllo della musica per servizi come Pandora, Spotify e YouTube Music.

È possibile anche accedere ai contatti preferiti per effettuare chiamate dal display esterno e si può rispondere ai messaggi direttamente dallo schermo utilizzando una nuova tastiera Quick View. Altre funzioni disponibili per il Motorola Razr chiuso sono nuove modalità per la fotocamera, inclusa quella per i selfie di gruppo o per i ritratti. È possibile accedere rapidamente alla fotocamera con uno swipe verso destra o ruotando il polso.

L’aggiornamento di certo non farà il miracolo di risolvere i difetti hardware di Motorola Razr, come la durata della batteria o la poca resistenza del dispositivo. A parte questo, è chiaro che il produttore stia cercando di porre rimedio ad alcune delle lamentele più comuni sul piano software: insomma, dal punto di vista strutturale il telefono ha i suoi evidenti limiti, ma i passi in avanti compiuti sulle funzionalità sono tangibili.

A proposito del brand, è adesso è possibile acquistare Motorola Edge su Amazon. A poco meno di un mese dalla presentazione ufficiale, lo smartphone è disponibile sul gigante dell’e-commerce al prezzo di 699,99 euro. Il celebre rivenditore offre inoltre un’interessante incentivo: acquistando il telefono, si riceve un buono Amazon di 50 euro (da spendere entro fine luglio).