Fortnite disponibile per PS5 e Xbox Series X al lancio

Redazione Webnews,

Non abbiamo ancora una data ufficiale per il lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X, ma da oggi abbiamo una certezza: Fortnite sarà uno dei titoli disponibili al lancio delle due attesissime console.

La conferma è arrivata direttamente da Epic Games, la società sviluppatrice di Fortnite, durante l’evento di presentazione del nuovo motore di gioco Unreal Engine 5 e del kit per sviluppatori per creare i titoli della prossima generazione di console.

La presentazione odierna di Unreal Engine 5, però, non significa che Fortnite ne potrà beneficiare subito. Epic Games ha precisato che il fortunato gioco sarà disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series X al momento del lancio, ma così come è stato realizzato, usando Unreal Engine 4.

La migrazione ad Unreal Engine 5 per Fortnite non avverrà prima della metà del 2021, ma da Epic Games assicurano che il titolo riuscirà comunque a sfruttare parte delle nuove caratteristiche delle due console.