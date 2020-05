Paper Mario: The Origami King debutta su Nintendo Switch

Redazione Webnews,

Ottime notizie per i fan di Super Mario in tutte le salse! Nintendo ha annunciato oggi che Paper Mario: The Origami King debutterà su Nintendo Switch a partire dal 17 luglio prossimo, anche in Italia.

La saga di Paper Mario ha fatto il suo esordio nel 2000 su Nintendo 64 e nel corso degli anni successivi si è arricchita di titoli come Paper Mario: Il portale millenario per GameCube, Super Paper Mario per Wii, Paper Mario: Sticker Star per Nintendo 3DS e Paper Mario: Color Splash per Wii U. L’ultima arrivata in casa Nintendo, la console Switch, mancava all’appello.

Ora Nintendo è corsa ai ripari e il nuovo titolo appena annunciato, Paper Mario: The Origami King, andrà presto a colmare quella mancanza, portando il mondo 2D di Paper Mario anche in esclusiva su Nintendo Switch con un videogioco che, a giudicare dal trailer diffuso oggi, promette di tenerci incollati allo schermo per moltissime ore.

La trama è tanto semplice quanto efficace: la principessa Peach è stata ottenebrata dall’oscuro potere degli origami e così è accaduto anche agli altri amici del Regno dei Funghi sono in grave pericolo. L’avversario di questa avventura è Re Olly, sovrano del Regno degli Origami. Il compito di affrontarlo spetterà, ovviamente, al nostro amato Mario.

I preordini di Paper Mario: The Origami King per Nintendo Switch sono già partiti. La data di uscita fissata da Nintendo anche per l’Italia è il 17 luglio 2020.