Riaprono gli Apple Store: cosa cambia nella fase 2

Redazione Webnews,

Apple si adegua alla fase 2 in Italia e, in occasione della grande riapertura del Paese, ha prontamente disposto la riapertura di 10 tra i 17 Apple Store disseminati sul territorio italiano. Non dal 18 maggio, ma dal 19.

Questo l’elenco degli Apple Store che riapriranno i battenti il 19 maggio 2020 con nuovi orari:

Bologna, via Rizzoli : 11:00-19:00

: 11:00-19:00 Roma Bufalotta Porta di Roma : 10:00-20:00

: 10:00-20:00 Firenze, I Gigli : 11:00-19:00

: 11:00-19:00 Roma EUR : 10:00-20:00

: 10:00-20:00 Firenze : 11:00-19:00

: 11:00-19:00 RomaEst : 10:00-20:00

: 10:00-20:00 Marcianise : 11:00-19:00

: 11:00-19:00 Mestre Nave de Vero : 11:00-19:00

: 11:00-19:00 Misterbianco Catania : 11:00-19:00

: 11:00-19:00 Rimini: 10:00-20:00

La riapertura decisa da Apple, in linea con le disposizioni in vigore in Italia, porterà con sé una serie di importanti cambiamenti per l’accesso agli Apple Store. Apple ha diffuso i dettagli delle misure adottate in tutto gli Apple Store del Mondo per i quali è stata decisa la riapertura, così da garantire la sicurezza dei dipendenti e dei clienti:

I punti vendita sono stati riorganizzati: clienti e dipendenti avranno più spazio per muoversi e rispettare la distanza di sicurezza evitando possibili assembramenti;

La mascherina all’interno dei punti vendita è obbligatoria sia per i dipendenti che per i clienti. I clienti sprovvisti di mascherina potranno riceverne una all’ingresso nel punto vendita;

Come accade per la quasi totalità delle attività aperte al pubblico, anche all’ingresso degli Apple Store verrà controllata la temperatura corporea di clienti e dipendenti, così come verranno fatte delle domande sullo stato di salute a chi manifesta sintomi come tosse o febbre;

I locali saranno puliti accuratamente nel corso della giornata, così come tutte le superfici e i prodotti esposti al pubblico;

Alcuni punti vendita Apple si limiteranno a permettere il ritiro dei prodotti acquistati online, senza far entrare i clienti nel locale.

Se avete in programma una visita di un Apple Store o un rivenditore autorizzato Apple, assicuratevi di controllare eventuali disposizioni sul sito ufficiale di Apple, così da evitare viaggi a vuoto.