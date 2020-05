WhatsApp: “buono Ikea in regalo”, ma è una truffa

Matteo Tontini,

Attenzione a un messaggio che sta girando su WhatsApp, perché si tratta di una truffa. “Buoni regalo Ikea da 250 euro”, una vera e propria occasione da cogliere al volo in questo periodo di crisi economica mondiale. Peccato si tratti di un’esca appetitosa per arrivare alla carta di credito di chiunque cada nella trappola.

Il messaggio recita:

Ikea ha deciso di regalare 1000 buoni del valore di €250 per aiutare la ripresa dei consumi. Clicca qui per prenderne uno prima che finiscono.

Troppo bello per essere vero: i più attenti potrebbero notare un congiuntivo sbagliato a fine frase che dovrebbe metterli in allerta. La truffa purtroppo funziona e colpisce i più affrettati, che non vorrebbero lasciarsi scappare un coupon per comprare qualche mobile gratuitamente.

Ma facendo tap sul link, si viene indirizzati a una pagina fake: L(minuscola)kea, un nome graficamente identico a quello di Ikea, del tutto ingannevole. Peccato per i malfattori che il sito che ospita la promozione/truffa abbia il dominio S5S5.club, che fa immediatamente drizzare le orecchie ai più smaliziati. Ma il phishing è davvero ben congegnato e virale: procedendo, infatti, il sito inviterà gli utenti incauti a condividere la promozione con 20 dei loro contatti WhatsApp. È un processo obbligatorio per ricevere “il buono regalo”.

Per finire, il sito chiederà di inserire nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, non ultima la carta di credito (per versare una piccola somma a una compagnia registrata a Cipro).

Nel caso in cui a un utente venisse recapitato il messaggio dei “Buoni regalo Ikea da 250 euro”, non solo dovrà snobbarlo ma anche segnalare a WhatsApp la tentata truffa. Nessuno regala niente, figurarsi in un periodo come questo in cui c’è una grande emergenza sanitaria ed economica.

