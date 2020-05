Mirko Nicolino,

Dopo aver regalato GTA 5, Epic Games Store consente il download gratuito di un altro grande videogame: Civilization 6. Si tratta di un altro titolo che mette seriamente a rischio la tenuta dei server dello store di Epic Games, che è rimasto irraggiungibile per alcune ore dopo l’annuncio del download gratis di GTA 5. Fino alle ore 17 del prossimo 28 maggio, dunque, è possibile scaricare gratuitamente Civilization 6, uno strategico a turni lanciato nel 2016.

Civilization 6 gratis: guida e link per il download

Si tratta, come il titolo stesso ricorda, del sesto capitolo di una delle saghe più apprezzate della storia dei videogame, nel quale l’obiettivo è quello di far crescere il proprio impero, portandolo dall’età della pietra fino all’era contemporanea. Il titolo sviluppato da Firaxis Games e pubblicato da 2K Games è particolarmente apprezzato perché ha reso più complicata l’evoluzione dell’impero inserendo diverse meccaniche in grado di portare a scontri più facili con altri popoli, ma non solo. Tra i punti di forza di Civilization 6 c’è la colonna sonora firmata da Christopher Tin e che è ritenuta una delle migliori, se non la migliora in assoluto dell’intera saga. Civilization 6 è scaricabile gratuitamente da questo indirizzo e fino alle ore 17 del prossimo 28 maggio. Una volta scaricato, il gioco è installabile anche in un secondo momento e ci si può giocare senza limiti per sempre.

Epic Games Store: altri due giochi gratis a breve

Attenzione, però, perché le sorprese non sono ancora finite: secondo alcuni rumors diffusi su Reddit, nelle prossime settimane lo store di Epic Games regalerà altri titoli di primissimo livello. Dopo Civlization 6, il 28 maggio (la data potrebbe slittare di uno-due giorni) dovrebbe toccare a Borderlands The Handsome Collection, mentre il 4 giugno, o giù di lì, dovrebbe essere disponibile il download gratis di Ark Survival Evolved. Un’ottima notizia non solo per i videogamer incalliti: anche se le misure del lockdown si stanno allentando, i giochi gratis riscuotono solitamente un successo globale.