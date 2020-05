GTA 5 è gratis sullo store di Epic Games

Redazione Webnews,

Grand Theft Auto V, meglio noto come GTA 5, è gratis sull’Epic Games Store per tutti gli utenti che vorranno scaricarlo.

Sono partiti oggi i MEGA Saldi sullo store digitale di Epic Games e il titolo misterioso in regalo ha lasciato tutti a bocca aperta: da oggi e fino al 21 maggio prossimo è possibile scaricare gratuitamente una copia digitale di GTA 5 per PC, che resterà in vostro possesso per sempre.

Il sito di Epic Games è crashato in pochi istanti quando gioco misterioso si è rivelato essere GTA 5, uno dei titoli più venduti degli ultimi anni, disponibile anche per Xbox One e PlayStation 4 a circa 25 euro su Amazon. La prospettiva di portarsi a casa GTA 5 e il suo enorme universo esplorabile da cima a fondo non ha fatto reggere i server.

Potete scaricare gratuitamente Grand Theft Auto V dall’Epic Games Store collegandovi a questo indirizzo, ma se non riuscite a visualizzare l’offerta vi suggeriamo di continuare a provare.

GTA 5, i requisiti minimi per PC

Processore : Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz / AMD Phenom 9850 Quad-Core

: Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz / AMD Phenom 9850 Quad-Core Scheda video : GeForce 9800 GT / Radeon HD 4870

: GeForce 9800 GT / Radeon HD 4870 Sistema operativo : Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64-Bt

: Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64-Bt Spazio libero su disco : 72 GB

: 72 GB RAM : 4 GB

: 4 GB Direct X: Microsoft Direct X Directx 10