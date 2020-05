Disney+, ordine in cui vedere serie e film Star Wars

Matteo Tontini,

L’universo di Star Wars è davvero ampio: nato nel lontano 1977 dalla mente di George Lucas, il franchise si è esteso a macchia d’olio nel corso degli anni, tra prequel, sequel, spin-off animati e non. Su Disney+ è possibile fare una vera e propria scorpacciata di avventure ambientate nella “Galassia lontana lontana”, dal momento che la Casa di Topolino ha acquisito Lucasfilm e detiene i diritti di ogni singolo titolo.

Ma qual è l’ordine cronologico in cui vedere ogni film e serie di Star Wars? Potrebbe non essere semplice per tutti, infatti, capire in quale periodo di tempo si posiziona un titolo piuttosto che un altro, perché non sono usciti rispettando una sequenza temporale. Basti pensare che, come accennato, la prima pellicola ha debuttato a fine anni ’70 e i suoi prequel a distanza di oltre vent’anni (il primo nel 1999).

Film e serie Star Wars su Disney+: l’ordine da rispettare

Star Wars: La Minaccia Fantasma – Episodio I della saga cinematografica e primo film della trilogia prequel, uscito nel 1999

– Episodio I della saga cinematografica e primo film della trilogia prequel, uscito nel 1999 Star Wars: L’Attacco dei cloni – Episodio II della saga cinematografica e secondo film della trilogia prequel, uscito nel 2002

– Episodio II della saga cinematografica e secondo film della trilogia prequel, uscito nel 2002 Star Wars: The Clone Wars – Serie animata composta da sette stagioni (133 episodi in totale), la prima delle quali uscita nel 2008

– Serie animata composta da sette stagioni (133 episodi in totale), la prima delle quali uscita nel 2008 Star Wars: La Vendetta dei Sith – Episodio III della saga cinematografica e terzo film della trilogia prequel, uscito nel 2005

– Episodio III della saga cinematografica e terzo film della trilogia prequel, uscito nel 2005 Solo: A Star Wars Story – Spin-off live-action uscito nel 2018 e incentrato un giovane Han Solo

– Spin-off live-action uscito nel 2018 e incentrato un giovane Han Solo Star Wars Rebels – Serie animata composta da quattro stagioni (75 episodi in totale), la prima delle quali uscita nel 2014

– Serie animata composta da quattro stagioni (75 episodi in totale), la prima delle quali uscita nel 2014 Rogue One: A Star Wars Story – Spin-off live-action uscito nel 2016 e incentrato su un gruppo di spie ribelli in missione per rubare i piani della Morte Nera

– Spin-off live-action uscito nel 2016 e incentrato su un gruppo di spie ribelli in missione per rubare i piani della Morte Nera Star Wars: Una Nuova Speranza – Episodio IV della saga cinematografica e primo film della trilogia originale, uscito nel 1977

– Episodio IV della saga cinematografica e primo film della trilogia originale, uscito nel 1977 Star Wars: L’Impero colpisce ancora – Episodio V della saga cinematografica e secondo film della trilogia originale, uscito nel 1980

– Episodio V della saga cinematografica e secondo film della trilogia originale, uscito nel 1980 Star Wars: Il Ritorno dello Jedi – Episodio VI della saga cinematografica e terzo film della trilogia originale, uscito nel 1983

– Episodio VI della saga cinematografica e terzo film della trilogia originale, uscito nel 1983 The Mandalorian – Serie TV live-action di Disney+, di cui è disponibile la prima stagione (uscita nel 2019), incentrata su un cacciatore di taglie mandaloriano che opera oltre i confini della Nuova Repubblica

– Serie TV live-action di Disney+, di cui è disponibile la prima stagione (uscita nel 2019), incentrata su un cacciatore di taglie mandaloriano che opera oltre i confini della Nuova Repubblica Star Wars Resistance – Serie animata composta da due stagioni (40 episodi in totale), la prima delle quali uscita nel 2018

– Serie animata composta da due stagioni (40 episodi in totale), la prima delle quali uscita nel 2018 Star Wars: Il Risveglio della Forza – Episodio VII della saga cinematografica e primo film della trilogia sequel, uscito nel 2015

– Episodio VII della saga cinematografica e primo film della trilogia sequel, uscito nel 2015 Star Wars: Gli Ultimi Jedi – Episodio VIII della saga cinematografica e secondo film della trilogia sequel, uscito nel 2017

– Episodio VIII della saga cinematografica e secondo film della trilogia sequel, uscito nel 2017 Star Wars: L’Ascesa di Skywalker – Episodio IX della saga cinematografica e terzo film della trilogia sequel, uscito nel 2019

