Xperia 1 II: uscita, prezzo e specifiche ufficiali

Matteo Tontini,

Xperia 1 II, nuovo smartphone top di gamma di Sony, debutterà negli Stati Uniti il 24 luglio e costerà 1199 dollari, secondo quanto annunciato dalla società. Sarà possibile prenotare il device dal 1 giugno. Chiunque effettuerà il preordine entro il 28 giugno, riceverà in regalo un paio di auricolari WF-1000XM3 Sony con cancellazione del rumore.

Una delle principali caratteristiche di Xperia 1 II è il reparto a tripla fotocamera da 12 megapixel, che secondo l’azienda nipponica può scattare fino a 20 fps in modalità burst, eseguire calcoli AF/AE fino a 60 volte al secondo e contare sull’autofocus, tra le altre caratteristiche. Il telefono è inoltre dotato delle app Photography Pro e Cinematography Pro, che offrono un maggiore controllo manuale sulle impostazioni della fotocamera per foto e video.

Inoltre, Xperia 1 II ha uno schermo OLED 4K HDR da 6,5 ​​pollici e un formato 21:9 che lo rende più alto di molti altri telefoni. Lo smartphone è alimentato dal processore Snapdragon 865 di Qualcomm, ha una batteria da 4.000 mAh e supporta la ricarica wireless. Ha anche un jack audio da 3,5 mm, nel caso si desiderasse collegare un paio di cuffie.

Sony ha peraltro affermato di avere “piani di sviluppo” per Xperia Pro, un nuovo telefono con tecnologia mmWave 5G – che in genere raggiunge velocità più elevate rispetto a quelle del comune 5G ma ha una portata più limitata. Per aiutare i possessori a trovare il servizio quando utilizzeranno Xperia Pro, Sony afferma che telefono mostrerà la direzione di una connessione mmWave 5G e le velocità di trasmissione e ricezione.

Intanto Xperia 1 II sarà 4G negli Stati Uniti, ma la sua variante europea supporterà il 5G.