Bonus Mobilità fino a 500 euro: cos’è e come funziona

Il Bonus Mobilità è un contributo economico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previsto dal Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 e destinato esclusivamente all’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, come monopattini elettrici e segway.

Si tratta di un bonus che va a coprire fino al 60% della spesa sostenuta per l’acquisto di biciclette, biciclette elettriche e monopattini e comunque fino ad un massimo di 500 euro. I limiti sono parecchi, quindi prima di procedere all’acquisto in modo avventato vi consigliamo di prendervi qualche minuto per accertarvi di rientrare nella categoria di persone che hanno diritto ad ottenere il bonus.

Bonus Mobilità, tutte le informazioni

Chi può usufruirne (↑)

Il Ministero dell’Ambiente precisa che possono usufruire del buono mobilità per l’anno 2020 i maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti).

Le città metropolitane sono 14 e tutti i cittadini residenti nei comuni che fanno parte di una delle seguenti città metropolitane hanno diritto al bonus:

Bari

Bologna

Cagliari

Catania

Firenze

Genova

Messina

Milano

Napoli

Palermo

Reggio Calabria

Roma Capitale

Torino

Venezia

Come funziona (↑)

Il buono mobilità può essere fruito utilizzando una specifica applicazione web che è in via di predisposizione e sarà accessibile, anche dal sito istituzionale del Ministero dell’ambiente, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale attuativo del Programma buono mobilità.

Per accedere all’applicazione è necessario disporre delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Fino a quando non sarà disponibile tale app dobbiamo considerarci nella cosiddetta fase 1:

Fase 1 (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell’applicazione web) : è previsto il rimborso al beneficiario; per ottenere il contributo è necessario conservare il documento giustificativo di spesa (fattura e non scontrino) e allegarlo all’istanza da presentare mediante l’applicazione web.

: è previsto il rimborso al beneficiario; per ottenere il contributo è necessario conservare il documento giustificativo di spesa (fattura e non scontrino) e allegarlo all’istanza da presentare mediante l’applicazione web. Fase 2 (dal giorno di inizio operatività dell’applicazione web): è previsto lo sconto diretto da parte del fornitore del bene/servizio richiesto, sulla base di un buono di spesa digitale che i beneficiari potranno generare sull’applicazione web. In pratica gli interessati dovranno indicare sull’applicazione web il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa digitale da consegnare ai fornitori autorizzati per ritirare il bene o godere del servizio individuato.

Cosa si può acquistare (↑)

Per l’anno 2020 il buono mobilità può essere richiesto per una sola volta e per un unico acquisto di:

biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita;

handbike nuove o usate;

veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, di cui all’articolo 33- bis del DL 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge 8/2020 (es. monopattini, hoverboard, segway);

servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Non è ammissibile l’acquisto di accessori (caschi, batterie, catene, lucchetti, ecc.), ma è possibile acquistare veicoli usati per la mobilità personale e bici usate, per i quali è comunque necessario ottenere una fattura fiscale.

Dove si può acquistare (↑)

Fase 1 . Puoi acquistare la bici o il veicolo per la mobilità personale in qualsiasi negozio. Basta che venga rilasciata la fattura.

. Puoi acquistare la bici o il veicolo per la mobilità personale in qualsiasi negozio. Basta che venga rilasciata la fattura. Fase 2. Sulla piattaforma che sarà rilasciata e comunicata attraverso il sito del Ministero dell’Ambiente sarà pubblicato l’elenco di tutti i negozianti aderenti all’iniziativa.

Gli acquisti online (↑)

Si può usufruire del bonus Mobilità anche per gli acquisti online:

Fase 1 (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell’applicazione web) : è possibile acquistare on line purché venga emessa la fattura, che dovrà essere successivamente allegata all’istanza di rimborso;

: è possibile acquistare on line purché venga emessa la fattura, che dovrà essere successivamente allegata all’istanza di rimborso; Fase 2 (dal giorno di inizio operatività dell’applicazione web): è possibile acquistare on line solo presso i rivenditori accreditati sull’applicazione web.