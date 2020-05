Addio ad Amazon Pantry: ecco cosa cambierà

Redazione Webnews,

Amazon ha ufficializzato oggi la chiusura di Amazon Pantry, il servizio per fare la spesa a pagamento grazie al fortunato servizio di e-commerce. A partire dal 30 giugno 2020 Amazon Pantry così come lo abbiamo conosciuto in questi anni cesserà di esistere, ma per gli utenti cambierà ben poco.

Amazon, infatti, assicura fin da ora che la maggior parte degli articoli più venduti su Amazon Pantry sarà presto disponibile su Amazon.it, con l’aggiunta di una consegna più rapida e nessun valore minimo d’ordine, come accadeva invece per Amazon Pantry.

Chi fino ad oggi ha utilizzato Amazon Pantry potrà continuare a farlo senza alcuna limitazione fino alle 23.59 del 30 giugno 2020: tutti gli ordini effettuati prima di quella data saranno consegnati regolarmente da Amazon, mentre dal giorno successivo gli acquisti potranno essere effettuati su Amazon allo stesso modo delle migliaia e migliaia di prodotti presenti sulla piattaforma di e-commerce.

Chi, inoltre, ha la fortuna di essere raggiunto dal servizio di spesa di Amazon, Prime Now, potrà utilizzarlo per acquistare anche i prodotti del servizio Amazon Pantry.