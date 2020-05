Google Play: nei giochi spuntano i video di YouTube

Redazione Webnews,

È un periodo particolarmente foriero di novità sul fronte Google, che continua a testare nuove funzionalità che intersecano i suoi servizi. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dei risultati della ricerca Web tra i video di YouTube, mentre stavolta è lo stesso YouTube che fa capolino in Google Play. In sostanza, il colosso di Mountain View ha avviato il test di una funzione che consente di promuovere i contenuti del portale video all’interno de Play Store. La segnalazione arriva da AndroidPolice, che ha raccolto le testimonianze di alcuni utenti cui è stata attivata in esclusiva la nuova feature.

Google Play Store: i video di YouTube sotto i giochi

Come dimostra lo screenshot condiviso, aprendo la pagina di PUBG Mobile nel Play Store, gli utenti hanno notato una nuova scheda nella parte bassa, ovvero “Watch others play” (“Guarda altri giocare”), sotto la quale si trovano alcuni video di YouTube correlati al videogame in questione. Insomma, tramite Google Play, il colosso di Mountain View cerca di dare maggiore visibilità ai contenuti del proprio portale video, purché siano correlati all’oggetto della ricerca degli utenti. La nuova scheda si trova esattamente sotto la descrizione del gioco e la sequenza dei video è a scorrimento laterale.

Al di là di questo screenshot, però, non è ancora chiaro se una volta cliccato il Play del filmato, lo stesso sia riprodotto direttamente all’interno della schermata dello store oppure se sposti l’utente all’esterno, su YouTube. Di sicuro, questa nuova funzionalità consente al contempo di dare visibilità ai video e di promuovere iniziative con partner e collaborazioni di vario genere. Al momento, non ci sono segnalazioni di test in Italia della stessa funzione, ma è assai probabile che una volta terminata questa prima fase preliminare, una volta che Google decida di lanciarla in via definitiva la cosa avvenga contemporaneamente in tutte le nazioni. La modifica, comunque, non sembra dover essere legata ad un aggiornamento dell’app, piuttosto ad un update lato server da parte di Google.