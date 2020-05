Google Nest Mini gratis a utenti YouTube Premium

Matteo Tontini,

Google Nest Mini è in regalo, ma l’offerta è disponibile solo per un determinato numero di persone. Per poterlo ricevere è necessario utilizzare alcuni dei servizi premium del colosso della ricerca. Ecco come verificare se si hanno tutte le carte in regola per ottenere gratuitamente lo smart speaker.

L’omaggio è valido per tutti coloro che sono abbonati ai servizi di YouTube Premium, YouTube Music Premium e Google Play Music; indipendentemente dal fatto che l’utente sia standard, studente o appartenente ad account dedicati alle famiglie, l’offerta è sempre disponibile. Si potrà usufruire della promozione fino al 30 giugno, anche se Google sottolinea che potrebbe terminare prima qualora le scorte si esaurissero.

Al momento, sembra che solo gli utenti negli Stati Uniti possano prendere parte all’iniziativa, ma ci sono buone notizie: i termini e le condizioni non menzionano infatti alcuna limitazione regionale, quindi è molto probabile che Google renda disponibile l’offerta in altri Paesi – tra cui l’Italia. Per verificare la propria idoneità a ricevere gratis un Google Nest Mini non bisogna far altro che collegarsi a questo indirizzo (da un dispositivo dove è configurato il proprio account Gmail o dove è possibile inserirlo).

Non è la prima volta che Google regala il suo smart speaker: già l’anno scorso alcuni utenti selezionati di YouTube Premium e Assistente Google sono stati in grado di ricevere gratuitamente un Nest Mini dalla società. Nel 2018 e nel 2019, inoltre, il gigante del web ha collaborato con Spotify per regalare Home Mini (versione precedente del Nest Mini).

Allora come adesso, regalare il proprio altoparlante intelligente agli utenti è una mossa furba per far entrare Assistente Google in quante più case possibili. A sua volta, ciò aiuta la società a rendere l’assistente domestico più performante.