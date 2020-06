Google, svelato il successore di Chromecast

Redazione Webnews,

Il nuovo dispositivo di Google per lo streaming su TV è stato svelato con qualche settimana di anticipo rispetto alla presentazione ufficiale. XDA Developers è entrato in possesso di alcuni materiali promozionali di quello che sarà il successore del famoso Chromecast.

Sabrina, questo il nome in codice del nuovo dongle TV di Google, ha un design molto semplice che ricorda il recente Chromecast Ultra, ma a differenza dei suoi precedessori avrà una vera e propria interfaccia basata su Android TV e un telecomando per i controlli a cui sarà abbinato anche il richiamo immediato a Google Assistant, l’assistente vocale di Google.

Il nuovo dispositivo si slega quindi dalla dipendenza dallo smartphone e, una volta collegato al televisore, dà accesso ad una versione di Android TV più orientata ai film e alle serie TV che alle applicazioni più in generale.

Non è chiaro al momento, visto che le informazioni arrivano da materiale di marketing e nessuno ha ancora toccato con mano il nuovo dispositivo, se sarà possibile scaricare applicazioni aggiuntive o quali altri limiti potrebbero esserci rispetto alla piattaforma Android TV che tutti siamo abituati a conoscere.

Google Sabrina, o qualunque sarà il nome finale scelto da Google per la commercializzazione, dovrebbe essere presentato nelle prossime settimane in vista di un lancio durante l’estate, ma non è chiaro se la pandemia di COVID-19 ha fatto slittare in avanti la tabella di marcio fissata da Google. Nessuna indiscrezione sul prezzo di vendita – si parla di circa 80 dollari, ma è un’indiscrezione che arriva da un insider dell’industria – mentre sembra certo che il dispositivo, come mostrano le immagini, sarà disponibile in versione nera, bianca e rosa.