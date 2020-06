Fortnite, la stagione 3 slitta al 17 giugno

Redazione Webnews,

L’attesissima stagione 3 di Fortnite dovrà attendere ancora un po’. Epic Games ha annunciato oggi che, in seguito alla tragica morte di George Floyd e le rivolte e manifestazioni che ormai da giorni infiammano gli Stati Uniti, l’uscita del titolo è stata posticipata di una settimana.

Fortnite Chapter 2: Season 3 non uscirà più l’11 giugno, come fissato in precedenza, ma il 17 giugno prossimo. Una settimana di ritardo che fa slittare anche l’evento The Device che Epic Games aveva in programma di tenere qualche giorno prima del lancio del gioco.

L’evento, originariamente in programma per questo sabato, si terrà invece lunedì 15 giugno, due giorni prima dell’uscita della stagione 3 di Fortnite. Epic Games, nel congratularsi con gli utenti per la pazienza che stanno dimostrando anche dopo questo secondo slittamento, ha già provveduto ad aggiornare il conto alla rovescia per l’evento in-game.