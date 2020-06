Microsoft Teams, come mettere le chat in un pop out

Matteo Tontini,

Microsoft Teams, celebre app di videochiamate, ha introdotto di recente una nuova funzione che consente di mettere le chat in un pop out: ciò significa che ora è possibile spostare le varie finestre e agire su chat separate con una maggiore comodità, per essere più produttivi durante il lavoro o le lezioni online .

Cosa cambia, in parole povere? Nulla, solo che adesso l’utente ha la possibilità di passare da una conversazione all’altra in modo più immediato e senza la necessità di aprire l’intero programma. La funzione Multi-Window di Microsoft Teams è attualmente disponibile per Windows le per MacOS.

Come aprire una chat in finestra separata su Microsoft Teams

Esistono diversi modi per mettere le chat in un pop out. Per esempio è possibile procedere in questo modo:

Andare nel menu a sinistra e selezionare Chat per aprire la lista delle conversazioni

per aprire la lista delle conversazioni Trovare il nome della persona con cui si vuole chattare

Poi, selezionare More options e successivamente Pop out chat

In alternativa, è possibile fare doppio clic sul nome della persona con cui si vuole conversare. O ancora, si può cliccare direttamente sul tasto dedicato al Pop out chat presente su ogni singola conversazione o sul tasto dedicato posizionato in alto a destra in una chat aperta.

Altro modo per le mettere le chat in un pop out, infine, è fare doppio clic doppio click sull’immagine profilo di un’utente. Si tratta indubbiamente di una funzione attesa da molto tempo dagli utilizzatori di Microsoft Teams, che arricchisce l’esperienza e consente di lavorare con una comodità maggiore.

Di recente, la nota app di videoconferenze ha aggiunto anche un’altra interessante funzione: Microsoft Teams permette di “alzare la mano” per prendere parola durante una call, al fine di non creare caos e far si che i partecipanti non sovrappongano le loro voci.