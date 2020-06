Perché lo schermo di iPhone 11 diventa verde

Redazione Webnews,

In questi giorni diversi utenti stanno segnalando un inconveniente per certi versi curioso, ma al contempo un po’ fastidioso: lo schermo di alcuni iPhone 11, iPhone 11 Pro e Pro Max tende a diventare verde. Non sempre, ma solo nel momento in cui il possessore effettua lo sblocco del dispositivo. Se vi sembra di aver già sentito parlare di questa cosa, non vi state sbagliando, poiché è un inconveniente già segnalato per il Samsung Galaxy S20 Ultra. Alcuni possessori segnalavano in diverse occasioni, seppur limitate, la tendenza dello schermo a virare sul colore verde, esattamente come i vecchi monitor monocromatici di tanti anni fa.

Schermo verde anche su vecchi iPhone

Secondo quanto riportato da alcuni utenti su Reddit e su alcuni forum dedicati al mondo di iOS, la problematica si sarebbe verificata anche con alcuni modelli precedenti ad iPhone 11. Insomma, un fenomeno con il quale Apple sta combattendo da tempo e che, seppur sia stato ridotto, non è mai stato superato del tutto. Stando alla versione più comune, comunque, non si tratterebbe di un problema hardware, bensì software.

iPhone 11, schermo verde: è un problema software

Lo schermo diventa verde, infatti, sia sui modelli di iPhone che montano schermi di tipo LCD, ma anche OLED. Alcuni sostengono di aver risolto effettuando semplicemente il riavvio del dispositivo, per altri, invece, questa soluzione si è rivelata del tutto inutile. Qualcuno ipotizza che il bug si sia manifestato esattamente in concomitanza con l’ultimo update del sistema operativo iOS (giunto alla versione 13.5). Si attendono conferme e, in questo caso, toccherà ad Apple trovare una soluzione e il fix sarà sicuramente inserito all’interno del prossimo aggiornamento, il cui rilascio potrebbe essere velocizzato proprio per risolvere questo fastidioso inconveniente di cui soprattutto gli aficionados si stanno lamentando.