Samsung Galaxy S20 disponibili da oggi in Italia

Luca Colantuoni,

Samsung ha comunicato che gli smartphone della serie Galaxy S20 sono da oggi in vendita sul sito ufficiale, su Amazon, nei negozi dell’elettronica di consumo e nei punti vendita degli operatori telefonici. È possibile anche acquistare uno dei modelli con l’opzione Smart Rent, la formula di noleggio a lungo termine che consente di avere un Galaxy nuovo ogni anno.

La serie annunciata lo scorso 11 febbraio è composta da tre smartphone: Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra. Quest’ultimo viene offerto solo con modem 5G, mentre per gli altri due sono disponibili anche le versioni 4G. I colori sono: Cosmic Gray, Cloud Blue, Cloud Pink e Cloud White (solo sul sito Samsung) per Galaxy S20; Cosmic Gray, Cloud Blue, Cosmic Black e Cloud White (solo sul sito Samsung) per Galaxy S20+; Cosmic Gray e Cosmic Black per Galaxy S20 Ultra. Questi sono invece i prezzi ufficiali, ma su Amazon si possono già acquistare ad un cifra inferiore:

Galaxy S20 (8GB+128GB, 4G): 929,00 euro

Galaxy S20 (12GB+128GB, 5G): 1.029 euro

Galaxy S20+ (8GB+128GB, 4G): 1.029 euro

Galaxy S20+ (12GB+128GB, 5G): 1.129 euro

Galaxy S20+ (12GB+512GB, 5G): 1.279 euro (solo sul sito Samsung)

Galaxy S20 Ultra (12GB+128GB, 5G): 1.379 euro

L’alternativa all’acquisto standard si chiama Samsung Smart Rent. Gli utenti possono avere i nuovi Samsung Galaxy S20 attraverso il pagamento di un canone mensile fisso e sostituirlo dopo un anno con un nuovo modello. Questa soluzione, che include una copertura assicurativa contro danni accidentali e furto, permette il noleggio per 24 mesi, con canoni mensili da 34,58 a 51,25 euro e con un anticipo tra 99 e 149 euro, a seconda del modello scelto.