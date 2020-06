Redazione Webnews,

Microsoft Teams, che ha incrementato in maniera esponenziale la propria utenza durante il periodo di lockdown, continua ad espandersi e ad offrire servizi sempre più ampi ai propri iscritti. Chi sottoscrive un piano in abbonamento ha inevitabilmente numerosi vantaggi in più rispetto agli account gratuiti (quanto durano e funzionalità), ma per gli utenti “base” sono in arrivo grandi novità. Innanzitutto, Microsoft ha deciso di concedere la creazione di meeting e riunioni anche a chi ha creato un account gratis, ma altre novità sono dietro l’angolo, perché l’emergenza ha reso i servizi come Teams di importanza vitale per aziende e studenti. Indietro non si torna e anche alla fine della pandemia le riunioni e le videolezioni a distanza saranno parte integrante della vita quotidiana di tutti.

Microsoft Teams: creare riunioni con un account gratuito

I meeting altro non sono che chiamate di gruppo in video e audio, che consentono di condividere lo schermo, ma anche documenti di testo, fogli di lavoro, presentazioni, e dispongono infine di una chat per comunicare testualmente durante una riunione o una lezione a distanza. Fin qui, però, potevano organizzare un meeting solo gli utenti che dispongono di un piano a pagamento, mentre gli account gratuiti potevano limitarsi a partecipare alle riunioni create da altri.

Da qualche giorno, però, Microsoft ha iniziato il rollout della funzione anche agli account gratuiti in tutto il mondo. Il rilascio è iniziato secondo indiscrezioni lo scorso 2 giugno e non sta avvenendo contemporaneamente in tutti i Paesi e per tutti gli utenti con account gratis. Chi è tra i fortunati cui la nuova funzionalità è già stata aggiunta, una volta effettuato il login trovano nella barra di sinistra il pulsante Meeting. Con un clic si accede alla scheda tramite la quale è possibile avviare una riunione immediatamente (Meet Now) oppure per pianificarne una in futuro. Volendo, potete anche registrare riunioni e lezioni.