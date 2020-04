Microsoft Teams, come registrare riunioni e lezioni

Redazione Webnews,

Microsoft Teams è uno dei sistemi più utilizzati in questo periodo di isolamento domiciliare per lo smart working e la didattica online e proprio per questo motivo può rivelarsi fondamentale la possibilità di registrare una riunione o una videolezione e riguardare con calma il video dell’incontro avendo la certezza di non perdersi dei passaggi importanti.

Microsoft Teams offre gratuitamente questa possibilità a tutti gli utenti, sia che si stia utilizzando il servizio da desktop che da dispositivo mobile. È possibile registrare soltanto la traccia audio, ma anche il flusso video e le attività di condivisione dello schermo.

Nel pieno spirito della condivisione e nel massimo rispetto della privacy di tutti i partecipanti “non è possibile eseguire contemporaneamente più registrazioni della stessa riunione. Se una persona inizia a registrare una riunione, la registrazione verrà archiviata nel cloud e sarà disponibile per tutti i partecipanti“. Non solo: “Tutti i partecipanti ricevono la notifica che è iniziata la registrazione“.

La possibilità di avvisare una registrazione è attiva per chi ha una licenza di Office 365 Enterprise E1, E3 o E5, chi ha una licenza di registrazione concessa da un amministratore IT o chi non è un utente guest e non fa parte di un’altra organizzazione.

Fatta questa premessa, vediamo insieme come effettuare una registrazione degli incontri su Microsoft Teams.

Microsoft Teams, registrare le riunioni da desktop

Avviare o partecipare alla riunione

Per iniziare a registrare, passare ai controlli riunione e selezionare Altre opzioni -> Avvia registrazione

-> Per smettere di registrare, passare ai controlli riunione e selezionare Altre opzioni -> Interrompi registrazione

La registrazione viene elaborata da Microsoft Team in un tempo che varia a seconda della lunghezza dell’incontro e sarà conservata in Microsoft Stream a disposizione di tutti i partecipanti a quella riunione: Microsoft notifiche a tutti con la disponibilità della registrazione.

Microsoft Teams, registrare le riunioni da mobile

Avviare o partecipare alla riunione

Per iniziare a registrare, passare ai controlli riunione e selezionare Altre opzioni -> Avvia registrazione

-> Per smettere di registrare, passare ai controlli riunione e selezionare Altre opzioni -> Interrompi registrazione